Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares en Estados Unidos al entregar sumas millonarias con sus premios mayores.

Semana tras semana, los sorteos de estas loterías reúnen a millones de personas que tienen la ilusión de convertirse en millonarios de la noche a la mañana con los premios que ofrecen.

Este sábado 22 de junio se llevó a cabo el último sorteo de Powerball y fueron revelados los números ganadores del millonario premio mayor que actualmente se encuentra en juego.

Los números ganadores del último sorteo de esta lotería fueron: 4, 5, 15, 32 y 62, , con el Powerball en 21 y el Power Play en 2X.

Además, el premio mayor que se está sorteando ascendió a US$84 millones después de que ninguna persona resultara ganadora.

Este premio, el cual será sorteado este lunes, cuenta con la opción de ser cobrado en efectivo, recibiendo el afortunado ganador una suma estimada de US$40.4 millones.

#Powerball was not hit tonight. Jackpot for Monday, Jun. 24 has increased to $84,000,000! 💰👀💰 Good Luck! #lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/Sz9wgIOFyr

Por otra parte, este viernes 21 de junio también se realizó el último sorteo de Mega Millions después de múltiples sorteos sin un ganador.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 3, 18, 27, 40 y 44, con el Mega Ball en 19 y el Megaplier en 4X.

#MegaMillions results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Friday, Jun. 21



3-18-27-40-44 − 19 MB − 4x MP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/NFeZOhLrym