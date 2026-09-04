Mesoamérica acelera la ruta hacia la meta 30×30: busca proteger el 30% de sus ecosistemas para 2030

A menos de cuatro años del plazo establecido para 2030, Mesoamérica busca reforzar sus estrategia spara conservar la biodiversidad y avanzar hacia la denominada meta 30x30, que plantea proteger al menos el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y marinas.

El desafío centró el Foro Regional Mesoamérica hacia el 30x30, celebrado en Mérida, Yucatán, México, con representantes de gobiernos, pueblos indígenas, organismos ambientales y otros sectores.

El encuentro fue organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con apoyo de GEF, KfW y el Gobierno de Canadá.

Aunque el foro toma su nombre de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, las discusiones abarcaron otros objetivos y desafíos relacionados con la conservación.

En la Conferencia 30x30 para la conservación de biomas forestales🌳, Carla Ramírez, oficial forestal @FAO, resaltó importancia de la planificación integral de territorios y servicios ecosistémicos: agua, suelos, biodiversidad y carbono. @IUCN @CCADSICA @SECACOficial, @SECOSEFIN. pic.twitter.com/7rmGYaKteH — FAO Mesoamérica (@FAOMesoamerica) September 4, 2026

¿Cuánto ha avanzado Mesoamérica hacia la meta 30x30?

Úrsula Parrilla, directora regional de la UICN para México, América Central y el Caribe, afirmó que el 30x30 permitió reunir a gobiernos, pueblos indígenas y sector privado para discutir temas como gobernanza equitativa, financiamiento, producción sostenible, conectividad, certeza jurídica y decisiones basadas en evidencia.

La región ya registra avances. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citados durante el encuentro, Mesoamérica alcanza un 24.5% de protección terrestre y un 25.3% de protección marina.

Sin embargo, avanzar hasta la meta del 30% no debería reducirse a declarar nuevas áreas protegidas.

“No podemos ser irresponsables y, solo por cumplir una meta 30x30, crear nuevas áreas protegidas y poner una marca en hectáreas si no tenemos los recursos para cubrirlo”, advirtió Oscar Vallarino, viceministro de Ambiente de Panamá.

En el marco del foro “Mesoamérica hacia el 30x30” realizado en Mérida, Yucatán, presentamos la nueva identidad "Patrimonio Verde | Green Heritage", como Marca de la Iniciativa de los Grandes Bosques de Centroamérica y República Dominicana que impulsa la CCAD.



Con esta nueva… pic.twitter.com/1A0EjeGtYz — CCAD-SICA (@CCADSICA) September 3, 2026

Una conservación que funcione en el territorio

Uno de los principales planteamientos del foro fue impulsar una conservación efectiva y sostenible, con modelos adaptados a las características de cada territorio.

Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de Semarnat, señaló que parte del desafío consiste en identificar experiencias que hayan funcionado y determinar cómo pueden multiplicarse.

Representantes de distintos sectores participan en el Foro Regional Mesoamérica hacia el 30x30, celebrado en Mérida, Yucatán, México, para abordar los desafíos de conservación de la biodiversidad en la región. (Foto: Prensa Libre, EFE/Oscar Villeda/UICN)

Como ejemplo mencionó una comunidad pesquera del sur de Baja California que hace unos 14 años prácticamente había agotado sus recursos y que, mediante un proceso de transformación, logró modificar su relación con el ecosistema.

“No solo restauraron su ecosistema, se restauraron a ellos”, afirmó.

El enfoque 30x30 no se limita a las áreas protegidas tradicionales, sino que también contempla otras medidas efectivas de conservación y territorios administrados bajo diferentes modelos de gobernanza, incluidos los de pueblos indígenas y comunidades locales.

Pueblos indígenas reclaman reconocimiento

Onel Masardule, consejero indígena de la UICN, afirmó que parte de la conservación que ya se realiza en Mesoamérica no necesariamente aparece reflejada en las cifras oficiales.

“Donde hay territorio indígena hay conservación”, aseguró.

Masardule sostuvo que para muchas comunidades la protección de los ecosistemas no surge de un compromiso internacional, sino que forma parte de su modo de vida.

También pidió reconocer el conocimiento indígena sobre conservación y respetar el autogobierno, la autonomía y los derechos territoriales y colectivos de estos pueblos.

“Debemos olvidar esa diferenciación de superioridad de conocimiento, porque para proteger a la biodiversidad debemos ser iguales”, agregó.

Financiamiento, leyes y coordinación, entre los desafíos

Cumplir la meta también implica conseguir recursos e incorporar las políticas ambientales a los presupuestos públicos.

Federico Rivera, secretario general del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), señaló la necesidad de acercar el lenguaje ambiental a la planificación económica y presupuestaria para lograr una mayor coordinación entre ministerios, banca y organismos internacionales.

“Lo que se necesita también es articulación y armonización institucional”, afirmó.

Desde el ámbito judicial, Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, planteó la necesidad de cerrar las brechas entre el lenguaje científico y el jurídico.

Vargas también destacó que las decisiones ambientales deben analizarse más allá de sus efectos locales, debido a que sus consecuencias pueden extenderse a múltiples territorios.

Mesoamérica busca una hoja de ruta común

Los debates celebrados en Mérida buscan desembocar en una hoja de ruta regional hacia la Meta 3 y generar insumos para que la región proyecte sus posiciones en encuentros internacionales.

Entre ellos se encuentran la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, previsto para 2027 en Panamá.

Estaremos participando activamente como CCAD en el Foro Regional "Mesoamérica hacia el 30x30", con la presencia de varias de nuestras autoridades ambientales, nuestra Secretaria Ejecutiva y especialista técnicos regionales.



👉🏼 Fuente: Tomado del Facebook de UICN México, América… pic.twitter.com/ktwZvkGhHj — CCAD-SICA (@CCADSICA) August 30, 2026

Durante el foro, la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde fue reconocida por su incorporación a la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN. Con ello, se convirtió en la primera área protegida de Costa Rica en alcanzar este estándar, que evalúa gobernanza, gestión y resultados.

Además, el Gobierno de Yucatán propuso incorporar la Reserva Biocultural del Puuc al Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

A menos de cuatro años de 2030, el desafío para Mesoamérica será acercarse a la meta del 30% y garantizar que la conservación cuente con financiamiento, gobernanza efectiva y participación de las comunidades.

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