México entrega a 37 cabecillas del narco: quiénes son y por qué los busca EE. UU.

Estados Unidos recibió esta semana a 37 presuntos narcotraficantes extraditados por México, en lo que ambas naciones calificaron como un “logro histórico” en la lucha conjunta contra el crimen organizado. La entrega, formalizada la noche del martes, incluye a cabecillas de al menos seis grupos criminales y marca la tercera aplicación de la Ley de Seguridad Nacional mexicana en este tipo de expulsiones.

Cooperación celebrada por Trump y Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que se trató de una “decisión soberana”, mientras que el presidente Donald Trump agradeció el gesto y destacó la importancia de las alianzas con México para “destruir a los carteles”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que los detenidos enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de personas, armas y drogas, así como lavado de dinero.

Entre los entregados figuran integrantes de grupos designados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste (CDN)

Cártel del Golfo (CDG)

La Línea

Organización Beltrán Leyva

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, sostuvo que el operativo “envía un mensaje claro: la justicia no se detiene en las fronteras”. Terrance Cole, jefe de la DEA, dijo que la medida permitirá interrumpir el flujo de fentanilo hacia EE. UU. y salvar vidas.

Kash Patel, director del FBI, destacó que “la colaboración con México es clave para frenar la violencia y el tráfico que afectan a nuestras ciudades”.

Entre los narcos entregados resaltan los nombres de Jorge Román Figueroa, vinculado al cartel de Sinaloa y Pedro Insulsa Noriega, requerido por narcoterrorismo en EE. UU.

Tres extradiciones en menos de un año

27 de febrero de 2025 : primera entrega (29 personas)

: primera entrega (29 personas) 12 de agosto de 2025 : segunda entrega (26 personas)

: segunda entrega (26 personas) 20 de enero de 2026: tercera entrega (37 personas)

El gobierno estadounidense subrayó que ninguno de los extraditados enfrentará pena de muerte, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales.

Reacción política y contexto tenso

La medida ocurre mientras Trump mantiene presión sobre México, con amenazas recientes de acciones militares contra los carteles. Sheinbaum, sin embargo, ha rechazado cualquier injerencia y asegura que las decisiones responden al interés nacional.