Mostrarán el estatus migratorio: los cambios que habrá en las licencias de conducir de Florida para el 2027

Medios internacionales informaron que, a partir de julio del 2027, se harán modificaciones en las licencias de conducir y las tarjetas de identificación, las cuales podrían incluir el estatus migratorio del propietario.

Según Infobae y Telemundo, la reforma —contenida en la ley denominada HB 991— ha sido firmada por el gobernador Ron DeSantis y se espera que entre en vigor el 1 de julio del 2027.

De acuerdo con las autoridades, los motivos que llevaron a cambiar el aspecto de estos documentos son facilitar la identificación de los portadores.

Entre los cambios que se busca hacer a los documentos de identificación está que deban mostrar las iniciales NC, correspondientes a No Ciudadano.

Esto aplicaría a las personas que no son originarias de Estados Unidos, incluso si tienen residencia legal o un estatus migratorio regular.

Telemundo señala que en Florida ya se ha impedido el acceso a licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y que estas solo podrán emitirse a personas con residencia temporal.

El medio afirma que esta nueva ley fortalece las medidas de restricción en el estado de Florida con respecto al estatus migratorio, ya que cualquier entidad u organismo puede visualizar la ciudadanía de las personas con tan solo su documentación.

Esta decisión contrasta con otros sistemas federales, en los que la verificación de la ciudadanía se da a conocer únicamente durante el proceso de emisión de documentos como la residencia legal u otros trámites.

Algunos expertos, como la abogada Ana Mendieta, quien habló a Telemundo, señalan que la marca NC para las tarjetas de identificación y las licencias de conducir es, en realidad, una "marca de racismo".

Finalmente, la implementación de esta reforma estará a cargo del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, en inglés).

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