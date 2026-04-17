Internacional
Mostrarán el estatus migratorio: los cambios que habrá en las licencias de conducir de Florida para el 2027
Una nueva ley pretende mostrar en las licencias de conducir y en los documentos de identificación de Florida el estatus migratorio de las personas.
Fotografía divulgada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California donde se aprecia un espécimen de la licencia de conducir Real ID. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios internacionales informaron que, a partir de julio del 2027, se harán modificaciones en las licencias de conducir y las tarjetas de identificación, las cuales podrían incluir el estatus migratorio del propietario.
Según Infobae y Telemundo, la reforma —contenida en la ley denominada HB 991— ha sido firmada por el gobernador Ron DeSantis y se espera que entre en vigor el 1 de julio del 2027.
De acuerdo con las autoridades, los motivos que llevaron a cambiar el aspecto de estos documentos son facilitar la identificación de los portadores.
Entre los cambios que se busca hacer a los documentos de identificación está que deban mostrar las iniciales NC, correspondientes a No Ciudadano.
Esto aplicaría a las personas que no son originarias de Estados Unidos, incluso si tienen residencia legal o un estatus migratorio regular.
Telemundo señala que en Florida ya se ha impedido el acceso a licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y que estas solo podrán emitirse a personas con residencia temporal.
El medio afirma que esta nueva ley fortalece las medidas de restricción en el estado de Florida con respecto al estatus migratorio, ya que cualquier entidad u organismo puede visualizar la ciudadanía de las personas con tan solo su documentación.
Esta decisión contrasta con otros sistemas federales, en los que la verificación de la ciudadanía se da a conocer únicamente durante el proceso de emisión de documentos como la residencia legal u otros trámites.
Algunos expertos, como la abogada Ana Mendieta, quien habló a Telemundo, señalan que la marca NC para las tarjetas de identificación y las licencias de conducir es, en realidad, una "marca de racismo".
Finalmente, la implementación de esta reforma estará a cargo del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, en inglés).
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