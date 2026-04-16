“Muy trágico”: qué se sabe del ex vicegobernador de Virginia que asesinó a su esposa y luego se quitó la vida

Medios estadounidenses informaron este 16 de abril que Justin Fairfax, ex vicegobernador del estado de Virginia, habría matado a su esposa a tiros y, posteriormente, se habría quitado la vida.

Según NBC News, el hecho habría ocurrido durante la noche del pasado miércoles, en la vivienda donde vivía la pareja con sus hijos.

El jefe de la Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, dijo en conferencia que el hijo mayor de Justin llamó al 911 después de la medianoche.

Agregó que el político habría matado a su esposa en el sótano de su casa; luego subió al cuarto principal y se habría disparado a sí mismo.

Davis dijo que, entre las hipótesis que manejan las autoridades, está la de una supuesta disputa doméstica por un proceso de divorcio que calificó como "complicado o conflictivo".

Breaking News: Justin Fairfax, a former lieutenant governor of Virginia, shot and killed his wife, Cerina Fairfax, before killing himself, the police said. https://t.co/65W2z2zYJp — The New York Times (@nytimes) April 16, 2026

Mientras las investigaciones continúan, Davis detalló que Fairfax, antes de cometer el crimen, habría recibido documentación en la que se le informaba cuándo debía acudir a la próxima comparecencia para continuar con el proceso de divorcio.

Medios como Telemundo señalan que el exvicegobernador tenía 47 años y ocupó el cargo del 2018 al 2022, bajo el mando del entonces gobernador Ralph Northam.

NEW: Justin Fairfax, the former Virginia lieutenant governor, killed his wife, Cerina, before taking his own life in their home, police said Thursday.



Read more: https://t.co/jdyM5FQ3UT pic.twitter.com/kxwYIYyMGv — ABC News (@ABC) April 16, 2026

Northam emitió un comunicado en el que se pronunció por la muerte de la pareja y describió la situación como "devastadora".

"Tuve el privilegio de conocer a los Fairfax mientras nuestras familias trabajaban juntas", afirmó el exgobernador.

Finalmente, como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, las autoridades indicaron que tienen una orden para registrar y recuperar las pruebas que ayuden al caso, como el arma que Fairfax habría utilizado.

Telemundo indicó que Broadcastify tiene las grabaciones de audio del momento en que las autoridades respondieron a la emergencia.

The son of former Virginia Lt. Governor Justin Fairfax called 911 after Justin allegedly shot his wife and then himself. https://t.co/ksDx8eVPQr



🔉: Broadcastify pic.twitter.com/UYkb12zC5s — TMZ (@TMZ) April 16, 2026

En ellas, se escucha a uno de los agentes decir que Fairfax "lleva un arma de fuego consigo y presenta una herida de bala autoinfligida en la cabeza".

"Es un caso que ha tenido gran repercusión mediática. Es trágico por naturaleza; sin duda, una caída en desgracia para una familia relativamente conocida que, al parecer, tenía muchas cosas a su favor", dijo Davis en conferencia.

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