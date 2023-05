Nayib Bukele: el contundente mensaje del presidente salvadoreño tras la estampida que dejó 12 muertos en el estadio Cuscatlán

Fredy Alexander Ruiz, de 28 años, uno de los sobreviviente de la avalancha humana, expresó a la agencia AFP su consternación.

“Estoy traumado por ver la gente tirada, muerta, morada, pues todo su rostro pateado (pisoteado), eso quedó para la historia”, relató con pesar.

Según documentó la AFP, Ruiz, que trabaja en una venta de repuestos, visitó el estado porque quería disfrutar con un par de amigos del encuentro pero se encontró con tragedia.

Tragedia en estadio

El percance ocurrió cuando apenas habían transcurrido unos 10 minutos del partido. Los minutos después de la avalancha ensombrecieron el juego y hasta los jugadores se sumaron a las tareas de auxilio de los heridos.

“Tenía como cinco (personas) encima que me estaban ahogando, y entre más sentía más pesado y ya no aguantaba la respiración, ya me estaba ahogando (y) gracias a Dios le pude agarrar un pie a un policía y junto a otro amigo me sacaron”, recordó.

Ahora, Ruiz tendrá que esperar para recuperarse de las lesiones en el hombro derecho, costilla y columna, además del duro recuerdo.

Bukele, dijo que la Policía y la Fiscalía realizan una “investigación exhaustiva” para determinar quiénes son los responsables de esta tragedia.

“Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”, afirmó el mandatario.

La @PNCSV y la @FGR_SV realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2023

La Policía Nacional de El Salvador, que inicialmente informó de nueve fallecidos, elevó el balance a 12 este domingo 21 de mayo.

A la fatídica cifra, se suman los sobrevivientes, algunos de ellos en condición crítica, según los informes de las autoridades.

Pésame de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también manifestó su pésame “a los familiares y amigos” de los fallecidos.

“Nosotros, junto con la FIFA y la comunidad mundial del fútbol, acompañamos en el sentimiento a todas las personas afectadas, así como a la gente de la República de El Salvador, la Concacaf, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División de Fútbol de El Salvador en estos difíciles momentos”, añadió el representante en un comunicado.

A su vez, la Confederación del Norte, Centramérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dijo estar “conmocionada y entristecida” tras el incidente.

Atenciones

De acuerdo a las cifras oficiales, se estima que hubo más de 500 atenciones a personas que resultaron lesionadas, unas 100 de ellas con un mayor estado de gravedad.

Con información de la agencia AFP*