¿Nueva “bomba” en la familia real británica? El príncipe Harry confirma que publicará libro con sus memorias

El príncipe Harry, que se retiró junto a su esposa Meghan Markle de la familia real británica, publicará sus memorias a fines de 2022, anunció el lunes 19 de julio la editorial Penguin Random House.

El anuncio llega en un momento de tensas relaciones entre Harry la familia real británica, señalada por acoso y racismo por su esposa Meghan y por el propio príncipe tras su mudanza a California el año pasado.

Será la primera vez que un alto miembro de la familia real británica escribe un libro de este tipo, según la prensa británica.

“Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el cual me he convertido”, indicó Harry.

“Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos”, dijo en un comunicado difundido por la editorial.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido durante el curso de mi vida hasta ahora y entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero”, añadió.

Al revelar el anuncio en Twitter, la editorial describió el libro que será publicado a fines de 2022 como “unas memorias íntimas y sinceras de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo”.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq

— Random House (@randomhouse) July 19, 2021