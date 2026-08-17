Nueve heridos y un fallecido: qué se sabe de los dos tiroteos en EE. UU. ocurridos el mismo día

El pasado fin de semana se registraron dos tiroteos en Estados Unidos que dejaron al menos nueve personas heridas y una fallecida.

Uno de los ataques ocurrió la noche del 15 de agosto en un parque de Kentucky y dejó cuatro heridos y un fallecido, según CNN.

Un comunicado de la Policía de Kentucky indicó que el tiroteo ocurrió a las 19 horas en el parque Charles Young, en el centro de Lexington.

CNN citó las declaraciones del jefe de la Policía, Lawrence Weathers, quien dijo que dos menores de 4 y 14 años estaban entre los heridos.

🚨🇺🇸 BREAKING: A mass shooting at Charles Young Park in Lexington, Kentucky has left one person dead and multiple others injured.



Two of the victims are children, only 14 and 4 years old.



A Saturday night at the park turned into a nightmare.pic.twitter.com/QxlAOnfFZo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2026

El mismo 15 de agosto, cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Virginia.

Según un comunicado del centro universitario, el ataque dejó "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU". El hecho ocurrió a la 1 hora.

NEW: Camron Harris, 19, spent 14 hours hiding in a dorm closet before police found him. Five people shot outside Virginia State University’s residence halls, one in critical condition, days before students even started fall classes.



He’s not a student, wasn’t affiliated with… pic.twitter.com/rWM90VMKnI — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) August 16, 2026

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial: cuatro de ellos se encontraban en estado leve y uno, en estado crítico.

El comunicado señala que el tiroteo "involucró a varios tiradores", sin dar detalles sobre sus identidades ni informar si hubo arrestos.

La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo y lo levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

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