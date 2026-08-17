Nueve heridos y un fallecido: qué se sabe de los dos tiroteos en EE. UU. ocurridos el mismo día

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Nueve heridos y un fallecido: qué se sabe de los dos tiroteos en EE. UU. ocurridos el mismo día

El pasado 15 de agosto ocurrieron dos tiroteos en EE. UU.; uno en un parque de Kentucky y otro en un campus universitario de Virginia.

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Escena del crimen

FOTO ILUSTRATIVA. Una cinta con la inscripción «Crime Scene Do Not Enter» (Escena del crimen, no entrar) (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado fin de semana se registraron dos tiroteos en Estados Unidos que dejaron al menos nueve personas heridas y una fallecida.

Uno de los ataques ocurrió la noche del 15 de agosto en un parque de Kentucky y dejó cuatro heridos y un fallecido, según CNN.

Un comunicado de la Policía de Kentucky indicó que el tiroteo ocurrió a las 19 horas en el parque Charles Young, en el centro de Lexington.

CNN citó las declaraciones del jefe de la Policía, Lawrence Weathers, quien dijo que dos menores de 4 y 14 años estaban entre los heridos.

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El mismo 15 de agosto, cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Virginia.

Según un comunicado del centro universitario, el ataque dejó "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU". El hecho ocurrió a la 1 hora.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial: cuatro de ellos se encontraban en estado leve y uno, en estado crítico.

El comunicado señala que el tiroteo "involucró a varios tiradores", sin dar detalles sobre sus identidades ni informar si hubo arrestos.

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La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo y lo levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

Lea también: Detenida 37 días: La argentina que fue capturada por el ICE tras viajar en EE. UU. para el Mundial

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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