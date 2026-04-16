Ocultó su cuerpo en un congelador: arrestan a estadounidense de asesinar a su esposa colombiana en Virginia

El director del FBI, Kash Patel, anunció este 16 de abril que un reservista de la Marina de EE. UU., acusado de asesinar a su esposa, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una nevera, fue arrestado fuera del país.

Patel informó que el hombre arrestado fue identificado como David Varela, de 38 años, quien era buscado por la muerte de su esposa, una inmigrante colombiana llamada Lina Guerra Echavarría.

También dijo que se espera una pronta extradición de Varela; sin embargo, no brindó detalles sobre dónde fue la captura ni cuándo sería su regreso a EE. UU.

"Quiero reconocer la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional, de nuestros socios y del esfuerzo interinstitucional que condujo a su rápido arresto y regreso a los Estados Unidos", afirmó Patel en redes sociales.

El pasado 5 de febrero, la Policía de Norfolk, Virginia, halló el cuerpo de Echavarría dentro de un congelador en la vivienda donde vivía con Varela, luego de que familiares de la víctima reportaran su desaparición.

🚨 JUST IN: FBI Director Kash Patel announces the OVERSEAS apprehension and extradition of a Navy Reservist wanted for M*RDER following the death of his wife



David Varela's wife was found inside a FREEZER at their Norfolk apartment. He was just found in Hong Kong, China



GOOD.… pic.twitter.com/84Ofv9UHc0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 15, 2026

La cadena WTKR, afiliada de CBS, informó que la autopsia reveló que Echavarría falleció por traumatismo por fuerza contundente, lo que originó los cargos contra Varela.

El medio señaló que Varela huyó de EE. UU. antes de ser imputado y que habría sido visto el mes pasado en un vuelo rumbo a Hong Kong.

More big news today… @FBI is announcing the successful overseas apprehension of David Varela, a 38-year-old Navy Reservist who is wanted for first-degree murder in connection with the death of his wife, Lina Guerra. Lina’s body was found inside a freezer in their Norfolk… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 15, 2026

La familia de la colombiana relató a varios medios de comunicación que Varela, de raíces colombianas, era un hombre celoso que no la dejaba trabajar.

La pareja se conoció en Florida y llevaba más de una década de relación.

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