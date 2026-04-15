Internacional
Ocuparon su apartamento ilegalmente: el caso de una mujer asesinada por una pareja en Nueva York
Un hombre de 21 años fue sentenciado por asesinar a una mujer dentro de su apartamento, luego de vivir ahí de manera ilegal.
FOTO ILUSTRATIVA. Un hombre de 21 años fue sentenciado por el asesinato de una mujer dentro de su propio departamento en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)
El 14 de abril pasado, un hombre de 21 años fue sentenciado en Nueva York por la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en su apartamento, en Kips Bay.
Según Univisión, el sentenciado, identificado como Halley Tejada, podría enfrentar entre 20 años de prisión y cadena perpetua, luego de ser condenado en un tribunal de Manhattan.
Las autoridades informaron que Tejada se declaró culpable en diciembre del año pasado, mientras que la fiscalía describió el hecho como "un ataque brutal cometido en el mismo lugar donde vivía la víctima".
El crimen ocurrió el 12 de marzo del 2024 en un apartamento ubicado en el 206 de East 31st Street, en Manhattan, según autoridades y medios.
La víctima, identificada como Nadie Vitels, vivía en el inmueble, que anteriormente pertenecía a su madre, quien había fallecido meses antes. La mujer encontró a Tejada junto a su pareja, de 20 años, quienes comenzaron a vivir ahí de manera ilegal.
Los fiscales afirmaron que Vitels les dijo a la pareja que se fuera del apartamento, pero Tejada la habría amenazado de muerte.
Añadieron que el sentenciado persiguió a Vitels, la derribó y la pisoteó hasta causarle múltiples heridas en el cráneo.
Luego, la pareja metió el cuerpo en una bolsa de lona, lo colocó en un armario y lo cubrió con varios abrigos.
También habrían robado el vehículo de Vitels y sus tarjetas de crédito.
Univisión añadió que Tejada y su pareja viajaron a Pensilvania, donde compraron varios objetos con el dinero de la víctima.
El medio señaló que la pareja compró artículos como una PlayStation 5, AirPods, ropa, comida y un anillo de diamantes con el que planeaban comprometerse.
Finalmente, la pareja fue detenida el 22 de marzo por agentes federales, luego de chocar el vehículo.
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