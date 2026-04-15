Ocuparon su apartamento ilegalmente: el caso de una mujer asesinada por una pareja en Nueva York

El 14 de abril pasado, un hombre de 21 años fue sentenciado en Nueva York por la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en su apartamento, en Kips Bay.

Según Univisión, el sentenciado, identificado como Halley Tejada, podría enfrentar entre 20 años de prisión y cadena perpetua, luego de ser condenado en un tribunal de Manhattan.

Las autoridades informaron que Tejada se declaró culpable en diciembre del año pasado, mientras que la fiscalía describió el hecho como "un ataque brutal cometido en el mismo lugar donde vivía la víctima".

El crimen ocurrió el 12 de marzo del 2024 en un apartamento ubicado en el 206 de East 31st Street, en Manhattan, según autoridades y medios.

La víctima, identificada como Nadie Vitels, vivía en el inmueble, que anteriormente pertenecía a su madre, quien había fallecido meses antes. La mujer encontró a Tejada junto a su pareja, de 20 años, quienes comenzaron a vivir ahí de manera ilegal.

Los fiscales afirmaron que Vitels les dijo a la pareja que se fuera del apartamento, pero Tejada la habría amenazado de muerte.

CBS New York didn't show the faces or provide a description of Halley Tejada and Kensly Alston, the two squatters who were just arrested in connection with Nadia Vitel's death. pic.twitter.com/npDJCjcUbY — Diver 41 (Expose Them) (@ExposeDarkDeeds) March 24, 2024

Añadieron que el sentenciado persiguió a Vitels, la derribó y la pisoteó hasta causarle múltiples heridas en el cráneo.

Luego, la pareja metió el cuerpo en una bolsa de lona, lo colocó en un armario y lo cubrió con varios abrigos.

También habrían robado el vehículo de Vitels y sus tarjetas de crédito.

Univisión añadió que Tejada y su pareja viajaron a Pensilvania, donde compraron varios objetos con el dinero de la víctima.

Halley Tejada, 19, and Kensly Alston, 18, were arraigned today on murder charges for the death of Nadia Vitels, a 52-year-old mom who came face-to-face with her alleged killers last month when she went to check up on her late mom’s 19th-floor apartment on East 31st Street.



. . .… pic.twitter.com/eunbI5k5Hr — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) April 18, 2024

El medio señaló que la pareja compró artículos como una PlayStation 5, AirPods, ropa, comida y un anillo de diamantes con el que planeaban comprometerse.

Finalmente, la pareja fue detenida el 22 de marzo por agentes federales, luego de chocar el vehículo.

Lea también: Los nuevos detalles del caso de tres menores acusados de agredir sexualmente a una niña en Miami



