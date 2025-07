Ovidio Guzmán protegido: ¿Cómo funciona el programa que beneficia a los narcotraficantes?

Ante una corte de Chicago, Illinois, el exmiembro de alto rango del cartel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del capo mexicano de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico, al haber liderado la facción conocida como Los Chapitos en la ciudad de Culiacán.

El narcotraficante de 35 años, Ovidio Guzmán López, aceptó su culpabilidad en cuatro cargos de tráfico de drogas y delincuencia organizada, a pesar de que hace dos años, en agosto del 2023, al momento de ser extraditado al territorio de los Estados Unidos, se declaró inocente de todos los cargos que fueron presentados en su contra.

La declaración de culpabilidad de El Ratón llega luego de meses de negociación con el Gobierno de los Estados Unidos, por lo que diversos expertos, tanto en ese país como en México, consideran que ambas partes lograron un acuerdo que le permitiría a Ovidio múltiples beneficios judiciales, luego de que compartiera información muy valiosa.

Esto se debe a que, en los Estados Unidos, un criminal puede desaparecer sin dejar rastro siempre que acepte traicionar a sus cómplices. Ese es el trato que ofrece el programa de testigos protegidos, debido a que, a cambio de información clave, el colaborador y sus familiares reciben nuevos nombres y un lugar donde empezar de cero.

¿Cómo funciona el programa de testigos protegidos?

El Gobierno de los Estados Unidos ha reiterado que solo a través del programa de testigos protegidos ha logrado golpear y desmantelar diversas estructuras criminales que, en el papel, parecían impenetrables, como grupos terroristas, pandillas, familias de la mafia y carteles, organizaciones que se dedican al tráfico de armas y de drogas.

Múltiples medios estadounidenses, como Univisión y Telemundo, aseguran que el programa de testigos protegidos recientemente incorporó a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue cabecilla del cartel de Sinaloa hasta su extradición a los Estados Unidos en octubre del 2018.

Lea más sobre Alligator Alcatraz: Guatemala encabeza la lista en el centro de detención más polémico de EE. UU.

"No puedes hablar por teléfono con nadie, ni siquiera hablarle a tu mamá o decirle dónde estás. También me dijeron que no podía cometer ningún crimen", afirmó uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles que se volvió informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal agencia de investigación en EE. UU.

De acuerdo con el servicio de noticias BBC News Mundo, este cabecilla de la organización terrorista internacional grabó a pandilleros que le confesaban sus delitos y testificó contra ellos. A cambio, el Gobierno estadounidense limpió su historial criminal, le otorgó un nuevo nombre y un estatus migratorio, y lo trasladó lejos de California.

"El Gobierno estadounidense, por un tiempo, como seis meses aproximadamente, te encamina. Las autoridades te pagan la renta, te dan tus cosas, te ayudan a comprar un vehículo, te entregan tus papeles y constantemente te llaman por teléfono para preguntarte si te sientes con miedo en el nuevo lugar", concluyó el cabecilla de la pandilla.

Desde que comenzó el programa de testigos protegidos en 1972, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos ha reubicado y protegido a más de 19 mil personas. Además, hasta el momento, el Gobierno de ese país asegura que nadie bajo su resguardo ha sido asesinado, ya que todo queda negociado con el Departamento de Justicia.