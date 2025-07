Paquete de recortes de unos US$9 mil millones a la ayuda exterior es aprobado por Senado de EE. UU.

La medida pasó luego de una larga sesión de debate con 51 votos a favor y 48 en contra, con el respaldo de gran parte de la mayoría republicana excepto dos legisladoras: las senadoras Susan Collins, del estado de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska.

El paquete de recortes regresa ahora a la Cámara Baja, que ya había dado el visto bueno a la petición de Trump de retirar unos US$8 mil millones de dólares en fondos a la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas de ayuda exterior, además de recortes de US$1 mil 100 millones a la Corporación de Radiodifusión Pública.

Los senadores que votaron en contra expresaron su preocupación por el retiro de fondos a proyectos sensibles de salud materna e infantil, programas de nutrición, relacionados con enfermedades como la tuberculosis y la malaria, y el emblemático plan de ayuda en la lucha contra el VIH-Sida impulsado por el expresidente George W. Bush en 2003, este último excluido de los recortes en la última versión aprobada por la Cámara Alta.

La medida también recorta millones en financiación a las emisoras públicas NPR y PBS, que afectarán sobre todo a pequeñas radiodifusoras locales que dependen en gran parte de estos fondos para su funcionamiento.

“Aprecio todo el trabajo que la Administración ha realizado para identificar el gasto innecesario”, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, antes de la votación.

Thune insistió en que este es el “momento de que el Senado haga su parte para eliminar parte de ese despilfarro del presupuesto”.

🚨AMERICA FIRST 🇺🇲

This video captures the late-night Senate session where a bill, passes with a narrow margin of 51-48, defunding PBS, NPR, & USAID as part of a broader $9 billion rescissions package aimed at reducing federal spending on public media & foreign aid. https://t.co/GCyatyPMSw