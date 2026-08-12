Por qué el eclipse solar de 2026 es una oportunidad para entender los misterios que rodean al Sol

El eclipse solar de este 12 de agosto, que tiene como protagonista a España, dado que será uno de los países donde se verá en su totalidad, no solo significa presenciar un fenómeno astronómico pocas veces visto, sino también una oportunidad para que los científicos investiguen con mayor profundidad el Sol.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia; cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, que recorrerá de oeste a este.

Este fenómeno es de gran interés para los científicos, ya que, como explica el medio Infobae, se podrán investigar aspectos como la estructura de la corona del Sol y la dinámica del plasma que rodea la estrella.

El medio explica que el eclipse permitirá observar aspectos del Sol que no se ven a simple vista.

En el caso de la corona, se trata de una luz millones de veces más tenue que la de la superficie solar y que solo puede verse cuando el Sol está bloqueado.

La corona estaría compuesta, según Infobae, por fuerzas magnéticas que aún son un misterio en el campo científico.

El análisis del Sol durante el eclipse también será importante para entender las constantes eyecciones de masa coronal, las cuales pueden incluso afectar las redes eléctricas y los sistemas satelitales en la Tierra.

Por ello, científicos de España tendrán preparados telescopios, cámaras espectrales y coronógrafos dirigidos al Sol, con el objetivo de estudiar el "clima espacial" y los impactos que el Sol tiene sobre la Tierra.

Infobae también menciona que los científicos podrán estudiar las estrellas cercanas al disco solar.

#Mundo 🌑☀️ | ¡El día se convirtió en noche! Un eclipse solar total ocurrió y pudo observarse desde algunas regiones del Hemisferio Norte.



La Luna cubrió por completo al Sol durante unos instantes, dejando imágenes impresionantes y regalando un verdadero espectáculo de la… pic.twitter.com/4lQDAV7F35 — Vanguardia (@vanguardiacom) August 12, 2026

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