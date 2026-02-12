¿Por una fuga de gas? qué se sabe de la familia hispana que falleció en su vivienda en Florida

Consternación ha causado recientemente en Estados Unidos y Honduras el caso de cuatro integrantes de una familia hallados sin vida en su vivienda, en Florida, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento.

El caso se remonta al pasado 6 de febrero, en una vivienda del condado de Marion, según información proporcionada por la Oficina del Sheriff.

Las autoridades afirman que la muerte de la familia originaria de Honduras se habría producido a las 22.25 horas. Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible caso de intoxicación accidental.

La hipótesis sugiere que los miembros de la familia estuvieron expuestos a monóxido de carbono, aparentemente por una fuga de gas que no lograron identificar.

Medios como Infobae señalaron que en la vivienda donde ocurrió el hecho no se encontraron indicios de altercado ni de ingreso forzado.

El medio agregó que la alerta surgió cuando conocidos de la familia, miembros de una congregación cristiana, se sorprendieron por su ausencia en un servicio religioso.

A retired U.S. Coast Guard veteran was among four people found dead inside a Marion County home in what authorities believe was a carbon monoxide poisoning incident. https://t.co/PxFLnDwKlX — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) February 10, 2026

Además, familiares de las víctimas intentaron contactarlas sin obtener respuesta. Vecinos, al notar los vehículos estacionados frente a la vivienda, dieron aviso a las autoridades para realizar una “revisión de bienestar”.

Infobae también recogió el testimonio de Ruth Santos, familiar de las víctimas, quien afirmó haber conversado con la madre el 4 de febrero, cuando coordinaron el envío de un regalo para uno de los hijos que falleció.

La misma fuente indicó que la familia se había mudado recientemente a Florida desde Boston.

Se informó que las víctimas son Yohan Sánchez, de 33 años; Rebeca Santos, de 37, originaria de Tegucigalpa; el adolescente Michael Meléndez, de 15; y Samuel Sánchez, de dos años.

