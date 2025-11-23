Qué implica que EE. UU. designe al Cartel de los Soles como organización terrorista el próximo lunes

El Departamento de Estado de EE. UU. tiene previsto designar el próximo lunes 24 de noviembre al Cartel de los Soles, supuesta organización criminal que las autoridades estadounidenses vinculan con Nicolás Maduro, como Grupo Terrorista Extranjero (FTO, en inglés).

Esto supone una nueva escalada en las presiones que EE. UU. ejerce sobre Venezuela, luego de desplegar un gran operativo militar sobre el mar Caribe y el Pacífico, además de señalar a Maduro por su presunta relación con actividades como el narcotráfico.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., anticipó el 16 de noviembre que el Gobierno de Trump tiene “una base sólida y suficiente” para demostrar que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones para ser calificado como grupo terrorista extranjero.

La norma establece que, para que un grupo sea calificado como FTO, debe “participar en actividades terroristas o terrorismo”, además de “amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional”.

Actualmente, muchas organizaciones integran la lista FTO, entre ellas, grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

Esto, según expertos, implicaría mayor presión hacia el Gobierno de Maduro, sumado al despliegue militar de EE. UU. y los constantes señalamientos.

El Departamento de Estado de EE.UU. designará a partir de este lunes al Cartel de los Soles, organización que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno de Venezuela, como grupo terrorista extranjero.https://t.co/BgZTdMW6sY — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 23, 2025

“Le abre un ámbito de posibilidades, tanto militares como sancionatorias, a la administración de Trump para seguir ejerciendo presión”, explica a la AFP Juan Manuel Trak, experto en sociopolítica y profesor universitario en México.

En julio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. catalogó al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), calificación que Maduro rechazó y consideró un intento de EE. UU. por “derrocar” su gobierno.

Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) está integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron sino hasta marzo del 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo, que asegura encabezan el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

