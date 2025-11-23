La Casa Blanca habría propuesto lanzar panfletos sobre Caracas para presionar a Maduro: ¿Qué mensajes contendrían?

Los panfletos serían lanzados este domingo 23 de noviembre, día en el que Maduro cumple 63 años, según información publicada por The Washington Post.

Nicolás Maduro en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un evento el 15 de noviembre en Caracas (Venezuela). Maduro cantó la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país suramericano. (Foto Prensa Libre: EFE/ Miguel Gutierrez)

La Casa Blanca propuso recientemente un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas para presionar aún más al presidente venezolano, Nicolás Maduro, según fuentes cercanas al asunto citadas por el diario The Washington Post.

La operación, que según las fuentes citadas no había sido aún autorizada el sábado, barajaba lanzar panfletos este domingo 23 de noviembre, día en el que Maduro cumple 63 años.

Los folletos a arrojar contendrían información sobre la recompensa de US$50 millones por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca anunció en agosto, cuando duplicó el monto argumentando que el presidente venezolano está integrado en operaciones de “narcoterrorismo”.

Prison guards, Special Police Forces, and National Civil Police escort Mara Salvatrucha gang members during a raid at Pavoncito Prison in Fraijanes, Guatemala on November 17, 2025. The operation is part of measures announced by the new security authorities to regain control of the country's prisons following the October escape of 20 Barrio 18 gang leaders from Fraijanes II Prison, adjacent to Pavoncito. (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)

Fuga en Fraijanes 2: Cien allanamientos después, autoridades solo han recapturado a 5 pandilleros del Barrio 18

El misterioso caso de la joven que fue hallada sin vida en un crucero y las dudas que deja sobre el autor del crimen

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Trump ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores.

Desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar en el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico

Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

Trump dijo a mediados de noviembre que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere a una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la “situación potencialmente peligrosa” derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esto llevó a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar sus vuelos al país caribeño. EFE

Audiencias EE.UU. Donald Trump Estados Unidos  Nicolás Maduro Tendencias mundiales 
