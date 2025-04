¿Qué importa China desde Estados Unidos? El país asiático impondrá aranceles del 84% tras disposición de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que las prácticas arancelarias de Estados Unidos son un error, debido a que el país asiático no trabaja bajo amenazas.

Según la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés) los analistas políticos del Reino Unido "creen que se avecina una guerra comercial a gran escala" entre China y Estados Unidos, influenciada directamente por la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas.

Ante esta situación, Lin Jian, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, declaró que el gobierno de Pekín va a "luchar hasta el final y no cederá ante al chantaje estadounidense", por lo que el país asiático decidió imponer un arancel del 84% sobre todos los productos importados de EE. UU.

"La práctica de los Estados Unidos de aumentar los aranceles a China es un grave error. Permítanme reiterar que la intimidación no nos asusta, el acoso no funciona con nosotros y la presión o las amenazas no son las formas de trabajar. Si EE. UU. quiere una guerra arancelaria, estamos listos", agregó Jian, durante una conferencia de prensa.

Esta incertidumbre en torno a los aranceles generó diversos problemas en los mercados internacionales; sin embargo, en este caso, la disputa entre las grandes potencias mundiales generó la duda sobre las exportaciones de los Estados Unidos a China, tomando en cuenta que en las próximas semanas estas van a disminuir significativamente.

¿Qué importa China desde Estados Unidos?

En la actualidad, las principales exportaciones de los Estados Unidos a China son oleaginosas (vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite) y cereales. También aeronaves, maquinaria y productos farmacéuticos. En el 2024, la nación asiática importó aproximadamente US$145 mil millones de EE. UU., menos de lo que esperaban.

A su vez, en el caso opuesto, los Estados Unidos importaron de China un aproximado de US$440 mil millones en el 2024; por lo cual, esta situación dejó al país norteamericano con un déficit comercial positivo frente a su rival, ya que las importaciones chinas equivalen a alrededor del 1% de la economía estadounidense actual.

De acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional en los Estados Unidos, las cinco importanciones de China desde EE. UU. más importantes para los asiáticos son: La soja (Ocupando el 9% de las importanciones totales), las aeronaves y los motores (8%), los circuitos integrados (4%), los productos farmacéuticos (4%) y el petróleo (3%).

"La mayor categoría de bienes exportados desde EE. UU. a China fue la soja, utilizada principalmente para alimentar a los aproximadamente 400 millones de cerdos en el territorio chino", indicó la Comisión de Comercio Internacional, la institución responsable de asegurar que el mercado de consumo sea eficiente y no tenga restricciones.

Luego de las nuevas medidas de China, tomadas como una amenaza por parte de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomó la decisión de aumentar el arancel al gigante asiático hasta un 125% "con efecto inmediato", conforme a lo expuesto en sus publicaciones en las redes sociales durante la mañana de este miércoles 9 de abril.

"En algún momento, con suerte en un futuro cercano, China se dará cuenta de que los días de estafar a los Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles ni aceptables. Me baso en la falta de respeto que China ha mostrado hacia todos los mercados mundiales y por eso tomo estas decisiones", agregó el mandatario republicano.

Trump suspende aranceles a otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario y han buscado una solución negociada.



El republicano explicó en su red social Truth Social que su decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington y "no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos", informó AFP.