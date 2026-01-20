Qué ocurrió con el caso del migrante mexicano que falleció bajo custodia del ICE en Georgia

Recientemente se conoció el caso de un ciudadano nicaragüense que falleció en el centro de detención más grande de EE. UU.

Las autoridades confirmaron la información y señalaron que el migrante habría muerto por un supuesto suicidio, pero que hay una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido.

Esto ha generado preocupación, debido a que se señala a las autoridades migratorias de emplear malos tratos hacia los inmigrantes que captura, ya que organizaciones de derechos humanos han indicado que se han reportado casos de abusos contra los detenidos.

No es el único caso con similitudes, ya que la semana pasada ocurrió un hecho similar en Atlanta, Georgia.

Se trata de Heber Sánchez Domínguez, un ciudadano mexicano de 34 años, hallado sin vida el 16 de junio en un centro de detención de Atlanta.

Muere Mexicano, detenido bajo custodia del ICE en Georgia E.U, se llamaba Heber Sánchez Domínguez. El Consulado de México en Atlanta está buscando respuestas y exige una investigación completa, también está trabajando para repatriar sus restos a su ciudad de origen. pic.twitter.com/LKy9BsE63Y — XAVIER (@xavigonzafwga) January 17, 2026

La información fue confirmada por el ICE, que agregó que el migrante murió en el centro Robert A. Deyton, donde fue encontrado "colgando del cuello e inconsciente", y declarado muerto una hora después de ser trasladado a un centro asistencial.

Hasta el momento, el Gobierno de EE. UU. no ha informado sobre las causas del fallecimiento de Sánchez.

México pide a EE UU esclarecer la muerte de un connacional bajo la custodia de ICE en Georgia



Heber Sánchez fue detenido por el servicio migratorio estadounidense tras haber causado un accidente. A partir de ese momento, su familia no tuvo más contacto

https://t.co/fxO9hvW4oV — EL PAÍS América (@elpais_america) January 16, 2026

El hecho provocó que el Consulado General de México en Atlanta exigiera a las autoridades estadounidenses esclarecer el fallecimiento.

Por medio de un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó la muerte del migrante y anunció que está "en coordinación" con las autoridades de EE. UU. para esclarecer lo ocurrido.

"El Gobierno expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia y protección consular a nuestra comunidad", concluye la nota informativa.

Según datos oficiales, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en el 2025, la cifra más alta en dos décadas. Cuatro han fallecido en los primeros nueve días del 2026.

