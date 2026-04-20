Qué ocurrió durante la grabación de una serie colombiana que dejó dos miembros de la producción fallecidos

Durante la tarde del 18 de abril se conoció un incidente ocurrido en medio de la grabación de la telenovela colombiana "Sin senos no hay paraíso".

Según información preliminar de medios como Infobae y Univisión, los hechos ocurrieron en Bogotá y causaron la muerte de dos miembros de la producción.

El 20 de abril se informó que el equipo de producción suspendió las grabaciones previstas para este lunes, como parte de un homenaje a las víctimas.

El incidente ocurrió cuando miembros del equipo de grabación de Telemundo Studios y TIS Studios filmaban escenas para la nueva temporada de la serie.

Infobae Colombia señala que el agresor, identificado posteriormente como un joven de 24 años, atacó con arma blanca a uno de los conductores de la producción.

El medio añade que un segundo miembro del equipo intentó defender a la víctima, pero también fue atacado. El agresor murió en el lugar luego de ser retenido por otras personas.

Las víctimas, según Infobae, fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides Cárdenas.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho dio más detalles sobre el ataque.

"En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor", señaló el oficial.

#ENTRETENIMIENTO | ⚫ Así ocurrió el ataque dentro de un set de grabación de la reconocida serie “Sin senos no hay paraíso”.



Un sujeto llegó hasta el parqueadero sin mediar palabras, y por la espalda, atacó a un hombre hasta causarle la muerte.



El hecho dejó un saldo de tres… pic.twitter.com/WRQWpOYhby — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) April 20, 2026

Además, en redes sociales empezó a divulgarse un video, grabado desde una cámara de seguridad del lugar, donde se observa el momento exacto del ataque.

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