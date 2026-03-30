Qué se sabe del robo de 12 toneladas de KitKat y cómo impactaría el consumo en Europa durante Semana Santa

El robo de más de 413 mil barras de chocolate de la marca KitKat, propiedad de Nestlé, ocurrió mientras el producto era transportado por carretera en Europa. La compañía confirmó que el vehículo y la mercancía no han sido localizados y advirtió sobre el posible ingreso de los productos a canales de venta no oficiales, aunque aseguró que no existe riesgo para los consumidores ni afectaciones en el suministro.

El cargamento sustraído estaba compuesto por 413,793 unidades de chocolatinas y tenía como destino Polonia, con distribución prevista en varios países europeos, según informó la empresa.

Nestlé indicó que el robo ocurrió la semana pasada durante el trayecto entre centros de producción y distribución, sin precisar el lugar exacto del incidente. Añadió que mantiene coordinación con autoridades locales y socios de la cadena logística para esclarecer el hecho.

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La compañía advirtió que existe el riesgo de que los productos robados ingresen a canales de venta no oficiales en Europa, por lo que implementó un sistema de rastreo mediante códigos de barras. Según explicó, cualquier coincidencia al escanear los productos permitirá alertar a la empresa, que trasladará la información a las autoridades.

Además, la multinacional relacionó el incidente con un contexto más amplio de incremento en los robos de carga. Citó un informe de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA, el cual señala un aumento de estos delitos y el uso de métodos cada vez más sofisticados.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las pesquisas para ubicar el camión y recuperar la mercancía. Nestlé confirmó que el vehículo no ha sido localizado y que la investigación sigue activa en coordinación con distintos actores de la cadena de suministro.

Demanda por Semana Santa

El robo se produjo en vísperas de la Semana Santa, periodo en el que aumenta el consumo de chocolate en Europa, especialmente en forma de huevos y figuras. La empresa advirtió inicialmente sobre una posible escasez en estanterías, aunque posteriormente aseguró que el suministro no se ha visto afectado.

Asimismo, la compañía reiteró que “no existe ningún riesgo para la seguridad de los consumidores”, según comunicados oficiales difundidos tras el incidente.

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