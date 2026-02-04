Internacional
Qué sucedió con el mexicano que habría ofrecido US$10 mil por asesinar a un comandante de la Patrulla Fronteriza
Juan Espinoza Martínez, de nacionalidad mexicana, fue acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. de estar en el país de forma ilegal.
FOTO ILUSTRATIVA. El comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino habla durante una rueda de prensa en el Bishop Henry Whipple Federal el 22 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)
Juan Espinoza Martínez, ciudadano mexicano que supuestamente habría ofrecido US$10 mil para asesinar al comandante de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, no será deportado tras la orden de un juez federal emitida este 4 de febrero.
El juez James Hanlon ordenó a la administración de Donald Trump que evite la deportación de Espinoza Martínez, quien fue absuelto en enero. Además, aseveró que el acusado tiene probabilidades de tener derecho a una audiencia de fianza.
Esta audiencia, en palabras del juez Hanlon, podría conducir a la liberación del mexicano en los próximos días.
Espinoza Martínez fue detenido en octubre del 2025 y señalado del cargo de asesinato por encargo.
A pesar de haber sido absuelto el pasado 22 de enero, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Además de los cargos por asesinato, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lo acusaron de pertenecer a la pandilla Latin Kings y de estar en EE. UU. de manera ilegal.
Sin embargo, durante el juicio en el que fue absuelto, el jurado no consideró las acusaciones del DHS.
El juez Hanlon ordenó a la administración de Trump que no traslade a Espinoza Martínez fuera de la jurisdicción de EE. UU. También pidió a las autoridades federales responder a sus peticiones antes del próximo viernes.
