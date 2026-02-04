Qué sucedió con el mexicano que habría ofrecido US$10 mil por asesinar a un comandante de la Patrulla Fronteriza

Juan Espinoza Martínez, ciudadano mexicano que supuestamente habría ofrecido US$10 mil para asesinar al comandante de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, no será deportado tras la orden de un juez federal emitida este 4 de febrero.

El juez James Hanlon ordenó a la administración de Donald Trump que evite la deportación de Espinoza Martínez, quien fue absuelto en enero. Además, aseveró que el acusado tiene probabilidades de tener derecho a una audiencia de fianza.

Esta audiencia, en palabras del juez Hanlon, podría conducir a la liberación del mexicano en los próximos días.

Espinoza Martínez fue detenido en octubre del 2025 y señalado del cargo de asesinato por encargo.

A pesar de haber sido absuelto el pasado 22 de enero, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Además de los cargos por asesinato, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lo acusaron de pertenecer a la pandilla Latin Kings y de estar en EE. UU. de manera ilegal.

Sin embargo, durante el juicio en el que fue absuelto, el jurado no consideró las acusaciones del DHS.

El juez Hanlon ordenó a la administración de Trump que no traslade a Espinoza Martínez fuera de la jurisdicción de EE. UU. También pidió a las autoridades federales responder a sus peticiones antes del próximo viernes.

