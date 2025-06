Quién es Jeff Bezos, el magnate cuya boda en Venecia desató la polémica a escala internacional

Este viernes 27 de junio, el empresario Jeff Bezos y la reportera Lauren Sánchez se dieron un simbólico “sí, quiero” en la isla italiana de San Giorgio, en Venecia, durante una ceremonia exclusiva a la que asistieron celebridades como la modelo Kim Kardashian, el actor Orlando Bloom y la reina de Jordania, Rania Al-Yassin.

Más de 200 personalidades mediáticas llegaron en las últimas horas a la región del Véneto, en el norte de Italia, a bordo de yates de lujo y aviones privados. Entre los asistentes destacaban el magnate estadounidense Bill Gates, el exjugador de futbol americano Tom Brady y la primogénita del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump.

De acuerdo con diversos medios italianos, la boda entre Bezos y Sánchez estaba prevista inicialmente en un histórico palacio del barrio de Cannaregio, pero finalmente se trasladó a la isla privada de San Giorgio Maggiore, debido a que era “mucho más reservada y fácilmente controlable desde el punto de vista logístico y de seguridad”.

Esto se debe a que uno de los motivos del cambio fueron las protestas y la polémica que desató el matrimonio, considerando que varios grupos de activistas y manifestantes vestidos de novios con máscaras venecianas llevaron a cabo una parodia de la boda, colocando maniquíes con los rostros de Bezos y Lauren Sánchez, cubiertos de billetes.

A sus 61 años, Jeff Bezos, el ingeniero estadounidense nacido en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, es uno de los empresarios más influyentes de este siglo y actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de multimillonarios de Forbes, la revista especializada en los negocios y los finanzas que se publica en los Estados Unidos.

El magnate estadounidense obtuvo su fortuna al convertirse en fundador y presidente ejecutivo de la empresa de ventas en línea Amazon, de la cual posee el 7% de las acciones. Bezos fundó la corporación en 1995, y esta se convirtió en una de las primeras compañías en vender bienes a través de internet, por lo que revolucionó el sector.

Como director ejecutivo de Amazon, Bezos se convirtió en propietario del periódico estadounidense The Washington Post, conocido por su enfoque en la política, y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin, cuyos objetivos son los vuelos suborbitales y orbitales, tanto para misiones de Estados Unidos como para vuelos privados.

Con una fortuna estimada en US$230 mil millones, Jeff Bezos se volvió un símbolo del éxito empresarial en los Estados Unidos. Sin embargo, el magnate también se convirtió en foco de críticas a escala internacional por su concentración de poder y riqueza, lo que actualmente sigue generando admiración y controversia a partes iguales.

Su madre, Jackie Gise, aseguró que Bezos, desde muy joven, mostró un gran interés por la ciencia y la tecnología, debido a que durante su adolescencia construyó un laboratorio en el jardín de su casa y participó en múltiples programas para estudiantes dotados, “lo que ya evidenciaba su espíritu innovador”, de acuerdo con su mamá.

“Bajo su liderazgo, Amazon no solo revolucionó las compras en línea, sino que también se transformó en un conglomerado tecnológico, ya que la corporación de Jeff Bezos tiene más de un millón de empleados”, indicó Forbes, que afirmó que el magnate ha estado en el centro de la atención mediática desde que su fortuna despegó a los cielos.

Here’s how the elites are partying—by flying 90 private jets to Italy to attend Jeff Bezos’ $50–100 million wedding.



All of them so-called "climate change activists," living like there’s no tomorrow—hypocrites, every one of them. People like Bill Gates, Oprah Winfrey, the… pic.twitter.com/Mzt3ZAtOOk