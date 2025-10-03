Quién es Robert Morris, exasesor espiritual de Trump que se declaró culpable de abusar de una niña

El jueves 2 de octubre en Pawhuska, Oklahoma, se declaró culpable a Robert Morris, pastor y fundador de la megaiglesia Gateway Church, que se convirtió en una de las congregaciones religiosas más extensas de Estados Unidos. Se le acusa de abusar sexualmente de una niña en la década de 1980, informó CBS News.

El medio compartió que el pastor asistió al tribunal junto a su esposa, sus hijos adultos y sus cónyuges. Durante el juicio, la jueza Cindy Pickerill del Condado de Osage le imputo cinco delitos graves por actos lascivos o indecentes con una menor.

Al terminar la audiencia, Morris fue esposado y detenido. Según información de CBS News, se le impuso una condena de 10 años de prisión, pero la defensa del acusado negoció un acuerdo de culpabilidad. Debido a este recurso, Robert Morris pasará seis meses en la prisión del condado. Además, se le registrará como delincuente sexual y debe pagar US$250 mil para indemnización de la víctima.

Morris, de 64 años, fundó Gateway en el año 2000, en Southlake, Texas, explicó el medio estadounidense. Con el tiempo, la convirtió en una megaiglesia, con cientos de asistentes semanales. Sus sermones, detalla CBS News, se transmitían en la televisión a audiencias de todo el mundo; además, sus libros fueron éxitos de ventas entre evangélicos en Estados Unidos.

Por su historia, el presidente Donald Trump lo nombró su asesor religioso en medio de su primer mandato en 2016.

Después, en junio de 2024, Cindy Clemishire acusó al pastor de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía 12 años. Actualmente, tiene 55 años y estuvo presente en la audiencia condenatoria junto a su familia. Tras hacerse pública la denuncia, Gateway Church anunció que Robert Morris renunció a su puesto. CBS News confirmó que el pastor describió el hecho como “un fracaso moral”, sin compartir detalles.

Qué sucedió en 1982

En una entrevista con NBC News, Clemishire narró que el abuso la noche de Navidad de 1982. Ella tenía 12 años, y tenía puesta una pijama rosa de flores, preparada para dormir. Morris, por su parte, era un evangelista misionero en sus veintes. Cuando viajaba a Oklahoma, su familia lo alojaba.

Cuenta ella en la entrevista que, esa noche, él la invitó a su habitación en donde le ordenó acostarse en su cama y luego la abusó. Este fue el primero de varios encuentros que continuarían por años. Morris le decía a Clemishire que no contara nada, que “lo arruinaría todo”.

Fue hasta 1987 que ella alzó la voz y narró los abusos a sus padres y líderes de la iglesia. Sin embargo, nunca se contactó a la policía para perseguirlo. En vez de eso, a Morris lo sometieron a un “proceso de restauración” a finales de la década de los 80. Tiempo después, volvió al ministerio.

Clemishire narró que, a mediados de la década de los 2000, ella intentó denunciar de nuevo. Para ese momento, Robert Moris ya era un líder religioso de fama nacional, por lo que ella se acercó a él y dirigentes de Gateway Church. Ella solicitó una indemnización de 50 mil dólares para cubrir el dinero que invirtió en terapia durante su infancia como consecuencia del abuso.

Sin embargo, el abogado de Morris en 2007 escribió en una carta que Clemishire era la responsable del “comportamiento inapropiado” entre ellos dos durante su infancia. Luego, el pastor ofreció pagar 25 mil dólares si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad. Ella se negó.

Clemishire desistió en la búsqueda de condena para el pastor. Pero, un amigo de la familia la motivó a contar su historia en 2024. Ella compartió su relato con The Wartburg Watch, un blog dedicado a exponer abusos dentro de iglesias.

Tras la renuncia del pastor de Gateway, la fiscalía general de Oklahoma abrió la investigación. De acuerdo con CBS News, la ley de este estado permite continuar con un caso a pesar de ser antiguo. Esto se debe a una disposición en donde se pausa la prescripción cuando el acusado, Robert Morris, se muda fuera del estado.

En marzo se presentó la primera acusación, en donde se declaró inocente. Permaneció en libertad bajo fianza hasta septiembre último, donde renunció a su audiencia preliminar. Esto indicaba que su equipo legal y la fiscalía estaban en negociaciones por un acuerdo, que concluyó con la declaración de culpabilidad el jueves 2 de octubre.