¿Quiso quitarse la vida? los nuevos detalles del caso del hombre que fue atropellado por un avión en Denver

Luego de que el pasado 9 de mayo se registró un accidente en un aeropuerto de Denver, Colorado, donde una persona entró sin permiso a la pista y fue atropellada por un avión, han surgido nuevos detalles del caso.

De forma preliminar, las autoridades de Colorado identificaron al hombre como Michael Mott, de 41 años.

El día del accidente, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, afirmó que el individuo “habría saltado de forma deliberada sobre una cerca perimetral y habría corrido hasta una pista de aterrizaje”.

A pesar de las investigaciones efectuadas por las autoridades, estas indicaron que el hecho fue descartado como un accidente y fue calificado como un suicidio.

Las autoridades detallaron que la víctima presentó múltiples lesiones por golpes contundentes y varios cortes, según declaró NBC, que citó al forense Sterling McLaren.

A pesar de esa declaración, las autoridades mantienen el caso bajo revisión con el objetivo de esclarecer los hechos.

Además, NBC señala que, aunque el caso fue calificado como un suicidio, las autoridades no encontraron indicios en el lugar, como alguna nota o las pertenencias de Mott.

Según las autoridades, Michael Mott tenía antecedentes penales por delitos como robo, allanamiento de morada, daños a la propiedad ajena y fuga de custodia.

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