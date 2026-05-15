“Te mataré y regresaré a El Salvador” el caso del hombre acusado de asesinar a su esposa en Florida

Un hombre de 43 años extraditado desde El Salvador a Estados Unidos es acusado del supuesto asesinato de su esposa, ocurrido en octubre del 2023 en el condado de Palm Beach, Florida.

Medios como Infobae y Fox WFLX 29 indicaron que el hombre, identificado como José C., habría amenazado a su esposa, Eullaia Castallón, antes de presuntamente asesinarla.

“Te voy a matar y regresaré a El Salvador”, habría dicho el sospechoso, según documentos judiciales obtenidos por Fox WFLX 29.

El caso se remonta al 22 de octubre del 2023, cuando familiares de Castallón reportaron su desaparición. La última vez que la mujer fue vista fue el 20 de octubre de ese año, en su vivienda en Lake Worth Beach.

Testigos señalaron que, a la mañana siguiente de la desaparición de Castallón, el sospechoso llegó a la vivienda y se retiró sin regresar.

Ese mismo 22 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en una furgoneta azul, oculto bajo varias cajas, en la estación Tri-Rail de Lake Worth.

🔴 "TE VOY A MATAR Y REGRESARÉ A EL SALVADOR"



Un hombre detenido en El Salvador y extraditado a Florida por matar a su esposa en octubre de 2023.



Antes del crimen, le dijo a la víctima: *"Te voy a matar y regresaré a El Salvador"*.



Ahora enfrenta cargos de asesinato en primer… pic.twitter.com/fLPFrXEFyu — Alberto Reyes (@AlbertoReyesHQ) May 15, 2026

Las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Durante la investigación, familiares de la víctima denunciaron que habría sufrido varios episodios de violencia física, emocional y psicológica por parte de su esposo.

También señalaron que la víctima habría manifestado sentirse en un entorno que la “exasperaba” por los múltiples episodios de abuso. De hecho, testigos indicaron que, una semana antes del crimen, las autoridades atendieron una disputa en la residencia de la pareja.

La captura de José C. se llevó a cabo en abril del 2024, y no fue sino hasta el 13 de mayo del 2026 cuando fue extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República de El Salvador, el detenido es acusado del delito de feminicidio agravado.

Lea también: Extraditada a Florida con su hijo en brazos: el caso de la hispana acusada en un asesinato













