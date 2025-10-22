The Wrap: cómo funciona el controversial artefacto que usa el ICE para inmovilizar a deportados

The Wrap: cómo funciona el controversial artefacto que usa el ICE para inmovilizar a deportados

Los agentes del ICE han sido criticados por utilizar este dispositivo en escenarios incorrectos, lo que supone un gran riesgo para la vida de los deportados.

Agentes del ICE

Agentes federales patrullan los pasillos del tribunal de inmigración del edificio federal Jacob K. Javitz el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han sido criticados por sus métodos para detener a personas indocumentadas durante redadas migratorias.

Sin embargo, otro aspecto que muchas personas pasan por alto son las herramientas o artefactos que utilizan para efectuar estas detenciones.

Entre todos los objetos que emplean los agentes migratorios, como gases lacrimógenos, hay uno que ha generado numerosas críticas por su método agresivo para inmovilizar a las personas.

Se trata de la envoltura (The Wrap, en inglés), y según información del medio El Tiempo, consiste en un conjunto de correas y paneles que inmovilizan el cuerpo de una persona, quien debe permanecer sentada con la columna recta para evitar sufrir asfixia postural.

De acuerdo con El País, este dispositivo se utilizaría durante los vuelos de deportación y, en un inicio, estaba previsto para personas agresivas o que pudieran hacerse daño a sí mismas.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que el dispositivo cumplía con los "estándares médicos y de seguridad", y que su uso debía limitarse a casos específicos, los agentes migratorios han sido objeto de numerosas críticas por cómo lo emplean durante sus operativos.

Una de las mayores críticas que se les formula es que recurren a este artefacto con personas que no representan un peligro.

De hecho, El País cita un informe elaborado en el 2023 por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, del DHS, en el que se manifestaba gran preocupación por el uso continuo del Wrap.

Según el informe, no existían políticas claras que regularan su utilización, ni tampoco una formación adecuada de los agentes sobre su uso.

También se detalló que el Wrap habría contribuido con al menos una docena de muertes en la última década.

El dispositivo fue fabricado por la empresa Safe Restraints Inc., y según su director, un uso indebido ocurre cuando se emplea con personas que no son violentas ni peligrosas.

¿Cómo pasó los exámenes? ICE arresta a un policía novato indocumentado en Chicago antes de graduarse

