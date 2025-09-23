“Todo está paralizado por ti”: la llamada de Macron a Trump tras ser bloqueado por la Policía en Nueva York

Medios internacionales como The Guardian informaron que el presidente francés Emmanuel Macron , integrantes de su delegación y agentes de seguridad salieron a pie de la Asamblea General de las Naciones Unidas , que se celebra en Nueva York.

En esta edición de la reunión anual, el mandatario francés anunció en un discurso el reconocimiento de Palestina como Estado. Luego abordó su vehículo, pero fue detenido por policías neoyorquinos, ya que la calle estaba bloqueada con barreras metálicas.

Un video del medio francés Brut muestra a Macron descendiendo del auto. Se acercó a los agentes de seguridad y les explicó que debía llegar a la embajada francesa.

“Me acompañan diez personas. Voy a la embajada francesa”, dijo al policía, quien, mientras se disculpaba, le indicó que el perímetro estaba cerrado a la espera del paso del convoy del presidente estadounidense Donald Trump. Macron continuó bromeando con los oficiales e intentó negociar su paso.

Tras la Asamblea General, Macron tenía previsto cenar con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Ante la negativa de los agentes, el presidente francés se recostó sobre una de las barreras y sacó su teléfono. Decidió llamar directamente a Trump. Entre risas, le dijo: “¿Cómo estás? Adivina qué: estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”.

Durante la llamada, Macron expresó su interés por abrir un espacio de diálogo con Trump y Catar para tratar la situación en Gaza.

Según Brut, finalmente se le permitió avanzar a pie mientras seguía en llamada con el mandatario estadounidense. Macron caminó los siguientes 30 minutos por Manhattan. Una fuente cercana señaló que durante ese tiempo mantuvo una conversación cálida con su homólogo, en la que abordaron temas internacionales.

The New York Post reportó que Macron tomó el incidente con calma: sonreía a los transeúntes e incluso posó para fotos con algunos de ellos.

La llamada entre Trump y Macron