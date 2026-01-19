Trump apuesta por la salud rural como mensaje ganador en las elecciones intermedias

El presidente Donald Trump ha proclamado que los republicanos deberían ser reconocidos como el partido de la atención médica de cara a las elecciones intermedias de este año, incluso mientras su administración ha tenido dificultades para elaborar una agenda integral de salud. Lo intentará de nuevo promocionando un programa de salud rural de US$50 mil millones como prueba de que su administración puede lograr resultados para los votantes que enfrentan el aumento de los costos y la reducción del acceso a la atención médica. Trump se dispone a promover el primer tramo de US$10 mil millones en subvenciones para la salud rural, distribuidos en los 50 estados y diseñados para ayudar a las comunidades donde los hospitales tienen dificultades y los residentes dicen tener dificultades para obtener atención médica, según tres personas que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el evento.

Una invitación obtenida por The Washington Post indicaba que el presidente pronunciaría un discurso en la Casa Blanca sobre "la gran e histórica inversión en la salud rural". Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que administran la iniciativa de salud rural, remitieron las preguntas sobre el evento planeado a la Casa Blanca, que no respondió. Los expertos en políticas afirman que el fondo de salud rural podría ayudar a estabilizar un sistema bajo presión. Los hospitales y proveedores rurales se enfrentan a escasez de personal, márgenes de beneficio ajustados y una disminución en el número de pacientes.

Estas presiones, según los expertos, se han visto agravadas por los recortes a Medicaid impulsados ​​por los republicanos y la incertidumbre política, lo que dificulta la planificación e inversión de los proveedores. El fondo de salud rural está contribuyendo a equilibrar las condiciones, dadas las persistentes deficiencias en la financiación de los proveedores de atención médica rural, afirmó Carrie Cochran-McClain, directora de políticas de la Asociación Nacional de Salud Rural. "Sin esta financiación adicional, muchos proveedores rurales no podrían innovar ni invertir en nuevas tecnologías".

La iniciativa también ha suscitado mayor interés y apoyo bipartidista que otras propuestas de salud de la administración, como el "Gran Plan de Salud" de Trump, anunciado el jueves pasado e inmediatamente descartado por expertos y demócratas por ser impreciso e insuficiente. Todos los gobernadores demócratas solicitaron los fondos para la salud rural, y algunos legisladores liberales afirman que podría ser un adelanto útil para impulsar la atención médica rural, aunque demasiado limitado como para alterar las perspectivas a largo plazo. Los republicanos añadieron la iniciativa al paquete legislativo insignia de Trump, el Proyecto de Ley Grande y Hermoso, después de que algunos legisladores republicanos advirtieran que los recortes a Medicaid, destinados a reducir el déficit, perjudicarían desproporcionadamente a los hospitales rurales.

Estas advertencias también reflejaron la preocupación sobre cómo los recortes podrían perjudicar a los republicanos en distritos con mayor presencia rural. Aun así, los analistas señalan que los US$50 mil millones del fondo son mucho menores que los US$911 mil millones en gasto federal de Medicaid que la Oficina de Presupuesto del Congreso, un grupo no partidista, estima que el proyecto de ley recortará durante la próxima década. “Trump no les dijo a los votantes que habría recortes desproporcionados en las zonas rurales de Estados Unidos. Y si nos fijamos en las tasas de inscripción en Medicaid, son más altas en las zonas rurales que en las zonas urbanas”, afirmó Timothy McBride, profesor de políticas sanitarias de la Universidad de Washington en St. Louis.

McBride también calificó de "extraña" la distribución de los fondos de la administración, citando la amplia gama de asignaciones per cápita: California recibe alrededor de US$100 por residente rural y Nevada, alrededor de US$1,000. "En general, los estados con mayor población rural recibirán la menor asignación de fondos", escribió. Según la legislación, la mitad de los fondos para la salud rural se distribuirían equitativamente entre todos los estados, independientemente de su población, y la otra mitad se asignaría en función de factores específicos de cada estado, como la situación de sus hospitales.

Las autoridades sanitarias federales son las que determinan las asignaciones y han afirmado que las reevaluarán anualmente para premiar las ideas prometedoras y desfinanciar las iniciativas con dificultades para cumplir sus objetivos. Los demócratas han criticado constantemente el enfoque de la administración Trump hacia la salud rural, señalando un flujo constante de cierres de hospitales rurales (como el anuncio de MercyOne esta semana de que cerraría una instalación en la zona rural de Iowa) como evidencia de que las políticas del presidente están siendo contraproducentes.

“Gracias al recorte de un billón de dólares a Medicaid que Trump implementó en su desastrosa ley, los hospitales rurales de todo el estado luchan por mantenerse a flote y ahora están cerrando, lo que obliga a los habitantes de Iowa a viajar más lejos para recibir atención médica vital cuando cada segundo cuenta”, declaró el jueves el portavoz del Comité Nacional Demócrata, Abhi Rahman. El representante Zach Nunn (republicano por Iowa), quien representa a ese distrito, se encuentra entre los republicanos más vulnerables de cara a las elecciones intermedias, elecciones que definirán la agenda de Trump en sus últimos dos años.

Trump no les dijo a los votantes que habría recortes desproporcionados en las zonas rurales de Estados Unidos. Y si nos fijamos en las tasas de inscripción en Medicaid, son más altas en las zonas rurales que en las zonas urbanas.

La administración Trump y sus aliados republicanos han respondido que los problemas de financiación de los hospitales rurales son un problema de décadas de antigüedad que exige nuevas formas de pensar y, potencialmente, nuevas innovaciones financiadas por su iniciativa. El administrador de los CMS, Mehmet Oz, ha promovido propuestas como el uso de drones para la distribución de medicamentos en zonas rurales y tecnología avanzada para facilitar la práctica médica a distancia. Algunas de estas ideas son anteriores a la administración Trump y aún no han transformado la atención médica, pero sus promotores argumentan que han enfrentado dificultades para expandirse sin una financiación sostenida.

“Estas ideas fueron un esfuerzo nuestro para extraer los mejores pensamientos posibles, y está funcionando”, dijo Oz en una entrevista con Scripps News el mes pasado. Los votantes rurales han sido un pilar fundamental del éxito de Trump, impulsando sus dos exitosas campañas presidenciales. Trump ganó entre los votantes rurales en el 2024 por 40 puntos porcentuales (69% frente a 29%) frente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, según un análisis de Pew. Esa afinidad ha moldeado la forma en que Trump habla sobre la atención médica rural, incluso durante la campaña electoral del 2024. En un mitin en Arizona, le preguntaron a Trump cómo ayudaría a los estadounidenses rurales a acceder a los hospitales.

"Vamos a ayudar a la América rural. La América rural vota por Trump. Nadie nos lo va a quitar", respondió Trump, comprometiéndose a reanudar sus esfuerzos de su primer mandato para invertir en soluciones. Las encuestas también han demostrado que los votantes rurales son más propensos que otros votantes a confiar en los republicanos en materia de atención médica. Una encuesta realizada en noviembre del 2025 por KFF, una organización no partidista dedicada a políticas de salud, reveló que el 41% de los adultos rurales confía en que los republicanos harán un mejor trabajo para abordar el alto costo del seguro médico, en comparación con el 24% que confía más en los demócratas, contradiciendo las tendencias nacionales.

“Sin embargo, aproximadamente tres de cada diez (adultos rurales) afirman no confiar en ninguno de los partidos en estos temas”, escribió Liz Hamel, directora de opinión pública e investigación de encuestas de KFF, en un correo electrónico. “De igual manera, la mayoría de los residentes rurales no creen que sea probable que las políticas del presidente Trump reduzcan el costo de los medicamentos recetados para personas como ellos”. Casi 190 hospitales rurales han cesado sus operaciones o han finalizado sus servicios de hospitalización desde el 2010, según la NRHA. La organización también afirma que casi la mitad de los hospitales rurales operan con márgenes negativos, lo que los expone a un alto riesgo de cierre.

El fondo de salud rural también podría ser vulnerable al despilfarro y al fraude, dijeron Cochran-McClain y otros, con muchas organizaciones y proveedores ansiosos por una parte de la financiación federal en un momento en que la administración Trump ha recortado otros apoyos a los servicios sociales. Los funcionarios de CMS dijeron en una declaración que “monitorearán de cerca el programa para garantizar que no haya mal uso de fondos o fraude”, a través de auditorías, revisiones y supervisión continua.

Paragon Health Institute, una influyente organización de políticas sanitarias conservadoras que ha asesorado a la administración Trump y a los republicanos del Congreso, dijo el año pasado que el fondo era prometedor pero también limitado en el tiempo. “Si los estados utilizan estos recursos con prudencia, pueden crear reformas duraderas que amplíen el acceso, aumenten la competencia y mejoren los resultados en las comunidades rurales”, escribió Paragon. “Pero si los fondos se destinan de forma inadecuada o se utilizan para apoyar instituciones ineficientes, los proveedores rurales seguirán teniendo dificultades una vez que se agoten los fondos federales”.