Trump sufre revés electoral en la elección de la Corte Suprema de Wisconsin pese a apoyo de Musk

La elección, celebrada el 1 de abril, representó un duro golpe simbólico para el segundo mandato del republicano, a pesar del respaldo millonario de Elon Musk, asesor cercano de Trump.

Musk, quien viajó personalmente al estado para apoyar a Schimel, no reaccionó tras la derrota y, en su lugar, celebró los resultados de una consulta local sobre el voto con identificación.

“Era lo más importante”, escribió el empresario en X.

La contienda por un asiento en la Corte Suprema de Wisconsin rompió récords de gasto judicial en Estados Unidos.

Según el Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, la campaña de Schimel y sus aliados desembolsó más de US$ 53.3 millones, incluyendo US$ 12.2 millones provenientes del comité de acción política vinculado a Musk. En contraste, los apoyos a Crawford movilizaron cerca de US$ 45.1 millones.

Con esta elección, se frustra el intento republicano de inclinar el tribunal estatal hacia la derecha, lo que habría permitido, entre otras acciones, redibujar distritos electorales a su favor.

“Una elección aparentemente pequeña puede determinar el destino de la civilización occidental aquí”, había dicho Musk días antes en un debate en línea.

Dos victorias en Florida

Pese a la derrota en Wisconsin, Trump celebró dos triunfos en elecciones parciales para la Cámara de Representantes en Florida. Los comicios llenaron los escaños vacantes de Mike Waltz, exasesor de Seguridad Nacional, y Matt Gaetz, fallido aspirante a fiscal general. Ambos puestos permanecerán en manos republicanas tras victorias por márgenes de dos dígitos, según proyecciones preliminares.

Trump calificó estos resultados como “amplias victorias” y destacó su respaldo a los candidatos electos. En cambio, guardó silencio sobre el fracaso en Wisconsin.

Un mandato bajo presión

Trump ha firmado cientos de decretos ejecutivos sobre temas como energía, migración, diversidad y cambio climático. También ha liderado el desmantelamiento de agencias federales y el despido masivo de funcionarios mediante una comisión encabezada por Musk.

Aunque aún mantiene apoyo entre votantes conservadores, las encuestas muestran una leve caída en su popularidad. La votación en Wisconsin marca la primera señal de alerta para su administración en las urnas.