Un 15% controlado: Cómo avanza el incendio Sandy que ha afectado California por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo, las autoridades de California continúan la lucha por controlar un enorme incendio forestal de rápida propagación en la zona de Simi Valley, el cual ha provocado la evacuación de al menos 43 mil personas.

Un reciente informe sobre la situación, publicado por el medio Los Angeles Times, afirma que los bomberos han logrado contener el incendio en solo un 15%.

El medio cita declaraciones del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, cuyos representantes señalaron que, hasta la mañana de este miércoles, el incendio ya había arrasado 1,698 acres.

Los equipos de socorro continúan con las labores para controlar el incendio y, según Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, esperan que las condiciones meteorológicas favorezcan el trabajo de los bomberos.

Las autoridades indicaron que alrededor de 43 mil residentes permanecen bajo órdenes de evacuación.

“Tenemos helicópteros con agua, excavadoras y camiones cisterna, y estamos combatiendo este incendio con todos nuestros recursos”, dijo Dowd.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) indicó que los vientos en el área del incendio Sandy disminuirán un poco este miércoles, pero seguirán siendo un factor crítico para el comportamiento del fuego.

Cal Fire, la agencia estatal de bomberos y manejo de recursos naturales de California, reportó este martes diez incendios activos en todo el estado.

Con respecto a los supuestos orígenes del incendio, Los Angeles Times afirma que pudo haberlo ocasionado una persona que golpeó una roca con un tractor, lo que provocó chispas que habrían iniciado el fuego.

Imágenes en redes sociales muestran cómo helicópteros con capacidad para lanzar agua pasaron este miércoles extinguiendo las llamas del incendio, mientras los cuerpos de socorro cortaban vegetación para evitar la propagación del fuego.

La llamada que alertó a las autoridades sobre el incendio ocurrió a las 10 horas del lunes.

Finalmente, el medio afirma que se han emitido alertas de evacuación en zonas como el condado de Ventura, cerca de Agoura Hills, Calabasas, Hidden Hills, Chatsworth, West Hills y Lake Manor.

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