¿Un asesinato? qué se sabe de los turistas cuyos cuerpos fueron hallados en una reserva natural de Sudáfrica

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¿Un asesinato? qué se sabe de los turistas cuyos cuerpos fueron hallados en una reserva natural de Sudáfrica

Una pareja de turistas fue hallada sin vida dentro del Parque Natural Kruger, en Sudáfrica, mientras las autoridades investigan si se trató de un asesinato.

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FOTO ILUSTRATIVA. los cuerpos de una pareja de turistas fueron hallados dentro de un parque natural en Sudáfrica el pasado 23 de mayo. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)

El pasado 23 de mayo, las autoridades de Sudáfrica informaron sobre el hallazgo de dos cuerpos en el Parque Nacional Kruger, uno de los más famosos del país.

Según precisó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), los cuerpos pertenecían a una pareja de adultos mayores. Además, las víctimas presentaban heridas de arma blanca.

Por ello, las autoridades comenzaron un operativo para buscar indicios de los responsables de lo que califican como “un brutal asesinato”.

Posteriormente, medios locales e internacionales indicaron que las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73.

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Los hechos se remontan al pasado 17 de mayo, cuando la pareja llegó a uno de los campamentos en una camioneta Ford Ranger verde.

La última vez que la pareja fue vista fue durante la mañana del miércoles 20 de mayo, cuando se encontraba en un área de picnic de Pafuri.

Tras su desaparición, comenzaron las labores de búsqueda, y no fue hasta el viernes 22 de mayo cuando varios turistas hallaron los cuerpos de la pareja.

“Los turistas descubrieron dos cuerpos flotando en Cross Corner, a orillas del río Levubu, cerca de la confluencia con el río Limpopo, e inmediatamente alertaron a la policía”, señaló la SAPS.

Los reportes preliminares indicaron que el hombre presentaba heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, mientras que la mujer también tenía lesiones en la misma zona.

Las autoridades afirman que las heridas pudieron haber sido provocadas con un arma blanca. Además, la camioneta en la que viajaba la pareja desapareció del parque.

La Policía abrió dos investigaciones por homicidio y secuestro, pese a que aún hay incógnitas que rodean el caso.

Finalmente, la entidad pública Parques Nacionales de Sudáfrica (SANParks) lamentó el hecho, el primero que ocurre dentro de la reserva Kruger.

Es la primera vez en la historia del Parque Nacional Kruger que se registra un incidente de esta naturaleza”, subrayó el ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp, en un comunicado.

Lea también: Ébola en África: Cuántas muertes y casos sospechosos se han registrado en la RD del Congo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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