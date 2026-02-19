¿Un migrante deportado de EE. UU. aún debe declarar impuestos a la IRS? qué dice la ley al respecto

En medio de la situación actual en Estados Unidos, muchas personas expresan preocupación, ya sea por las constantes redadas migratorias o por los trámites requeridos para obtener la ciudadanía estadounidense.

Uno de los aspectos que también genera interés es todo lo relacionado con el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS en inglés), cuya función es recaudar impuestos y aplicar las leyes tributarias en ese país.

Como en muchos países, las personas deben pagar una parte de su salario en impuestos, los cuales son establecidos, en este caso, por el IRS.

Pero ¿qué sucede en los casos en que un migrante que vivía en EE. UU. es deportado a su país de origen?

En la página oficial del IRS se explica que los inmigrantes que obtienen una tarjeta de residencia (Green Card) son considerados residentes legales y, por lo tanto, residentes fiscales a efectos del impuesto sobre la renta en EE. UU.

Sin embargo, las personas que han sido deportadas o tienen una orden de deportación se preguntan si aún deben presentar su declaración de impuestos ante el IRS, aunque ya no residan físicamente en EE. UU.

La respuesta es sí. Una persona que trabajó en EE. UU. y obtuvo ingresos económicos, aunque haya sido deportada, debe presentar su declaración como si aún residiera en territorio estadounidense.

El medio Telemundo entrevistó al profesional de impuestos Jesús Flores, quien confirmó esta información.

“Todos los contribuyentes que hayan ganado dinero aquí en el país tienen que hacer una declaración de impuestos, aunque hayan sido deportados o estén en proceso de deportación”, señaló el profesional.

Explicó que, por medio de plataformas digitales, los migrantes deportados aún pueden presentar su declaración. aun si no se encuentran en EE. UU.

De acuerdo al medio CNN, quien entrevistó al abogado Jesús Reyes, afirma que la importancia de que los migrantes paguen sus impuestos recae en que mantengan la denominada "buena conducta moral".

Según Reyes, esto es importante para no perjudicar futuros trámites migratorios.

Reembolsos

El IRS indica que si una persona pagó más de lo que debía en concepto de impuestos durante el año, puede obtener un reembolso.

“Puede obtener una devolución de dinero. Incluso si usted no pagó impuestos, aún puede obtener un reembolso si califica a un crédito de reembolso”, señala el IRS.

¿Qué ocurre con los migrantes deportados en este aspecto? Según Flores, sí pueden solicitar la devolución del dinero.

“Si el contribuyente está fuera del país, puede autorizar, dentro de su declaración, que el reembolso se deposite en su cuenta bancaria, y el IRS lo enviará automáticamente. Ojo: si la cuenta está en un banco extranjero, debe declararse”, puntualizó.

Los migrantes que fueron deportados también pueden contar con un representante que los asesore en el trámite, ya sea para pagar impuestos o para solicitar reembolsos.

