¿Un pasajero quiso abrir la puerta? el incidente en un vuelo de Newark a Guatemala que provocó un aterrizaje de emergencia

Un vuelo proveniente de Newark, Estados Unidos, y que tenía como destino la Ciudad de Guatemala protagonizó un peculiar hecho durante la noche del jueves 21 de mayo, lo que provocó que la aeronave aterrizara de emergencia en Washington.

De acuerdo con medios internacionales, el vuelo pertenecía a la aerolínea United Airlines y, según Infobae, era el 1551, operado por un Boeing 737 Max 8.

El motivo por el cual el avión tuvo que aterrizar de emergencia fue que un pasajero presuntamente intentó abrir una de las puertas de la aeronave cuando esta se encontraba a casi 11 mil metros de altura.

Infobae detalla que el avión transportaba a 145 pasajeros y seis tripulantes, y que, en el momento en que varias personas reportaron el intento de esta persona por abrir la puerta de la aeronave, el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Washington.

El avión aterrizó de emergencia a las 20.38 horas del jueves, sin incidentes mayores, informaron las autoridades locales.

A United Airlines flight heading to Guatemala turned chaotic after a passenger allegedly tried to open an aircraft door at 36,000 feet before later assaulting another traveler on board.



United Flight 1551 had departed Newark on Thursday evening with 145 passengers and six crew… pic.twitter.com/tNNIuzTus0 — Flightdrama (@flightdrama) May 22, 2026

El medio CBS News obtuvo declaraciones de United Airlines, y la aerolínea señaló que el vuelo fue recibido por las fuerzas del orden para intervenir al pasajero que había causado la situación.

"El vuelo fue cancelado y se programó un vuelo de reemplazo para la mañana del viernes. Los pasajeros recibieron alojamiento para pasar la noche", afirmó United Airlines.

United Airlines flight 1551 from Newark to Guatemala City diverted to Washington Dulles International Airport, Virginia, after an unruly passenger allegedly tried to open a cabin door and assaulted another traveler; the Boeing 737 MAX 8 landed safely. pic.twitter.com/xVIDgh8i0Z — GeoTechWar (@geotechwar) May 22, 2026

Aún no se han confirmado los motivos que provocaron el conflicto dentro del avión ni por qué el hombre quiso abrir la puerta de la aeronave.

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