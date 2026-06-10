Uno estuvo en Guatemala: los detalles de los cuatro casos importados de sarampión en Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras han confirmado cuatro casos de sarampión, todos importados, y descartan la transmisión de la enfermedad dentro del país, que no reporta contagios oficiales desde 1997.

Uno de los casos, de acuerdo con las autoridades hondureñas, corresponde a una mujer de 27 años, originaria de El Progreso, Yoro. Ella habría viajado a Guatemala la semana anterior a la aparición de los primeros síntomas.

La mujer habría experimentado fiebre, tos, falta de apetito, vómitos, dolor de cabeza, secreción nasal y sarpullido corporal, según confirmó la Secretaría de Salud (Sesal) en un comunicado.

El personal sanitario indicó que los casos identificados permanecen bajo vigilancia, mientras continúan las investigaciones de campo y las acciones de prevención en el país.

También exhortó a la población a completar el esquema de vacunación triple contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Las autoridades sanitarias de Honduras confirman un caso más de sarampión, con lo que suman cuatro (todos importados), y se descarta la transmisión dentro del país que no reporta contagios locales desde 1997. https://t.co/5uptHCI6Lz — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026

Según las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente americano se han confirmado 20 mil 521 casos y 25 defunciones en 16 países y un territorio entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 del 2026, cuatro veces más que en el mismo período del 2025.

Los países más afectados son México, que ha confirmado 10 mil 920 casos y 13 muertes en lo que va del 2026, y Guatemala, con 6 mil 209 casos y 12 muertes.

Otros países han identificado casos asociados con brotes o importaciones, incluidos Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay, indicó la OPS.

Lea también: ¿No sabe si fue vacunado contra el sarampión? Esto debes hacer si no tiene su esquema













