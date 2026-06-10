Internacional
Uno estuvo en Guatemala: los detalles de los cuatro casos importados de sarampión en Honduras
Las autoridades sanitarias de Honduras registraron cuatro casos de sarampión, todos importados; uno de ellos provenía de Guatemala antes de la aparición de los síntomas.
FOTO ILUSTRATIVA. Un integrante del Ministerio de Salud de Guatemala aplica una vacuna contra el sarampión durante una jornada de inmunización este jueves, en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades sanitarias de Honduras han confirmado cuatro casos de sarampión, todos importados, y descartan la transmisión de la enfermedad dentro del país, que no reporta contagios oficiales desde 1997.
Uno de los casos, de acuerdo con las autoridades hondureñas, corresponde a una mujer de 27 años, originaria de El Progreso, Yoro. Ella habría viajado a Guatemala la semana anterior a la aparición de los primeros síntomas.
La mujer habría experimentado fiebre, tos, falta de apetito, vómitos, dolor de cabeza, secreción nasal y sarpullido corporal, según confirmó la Secretaría de Salud (Sesal) en un comunicado.
El personal sanitario indicó que los casos identificados permanecen bajo vigilancia, mientras continúan las investigaciones de campo y las acciones de prevención en el país.
También exhortó a la población a completar el esquema de vacunación triple contra el sarampión, la rubéola y las paperas.
Según las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente americano se han confirmado 20 mil 521 casos y 25 defunciones en 16 países y un territorio entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 del 2026, cuatro veces más que en el mismo período del 2025.
Los países más afectados son México, que ha confirmado 10 mil 920 casos y 13 muertes en lo que va del 2026, y Guatemala, con 6 mil 209 casos y 12 muertes.
Otros países han identificado casos asociados con brotes o importaciones, incluidos Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay, indicó la OPS.
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