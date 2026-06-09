¿Ventas engañosas? Por qué Texas abrió una investigación contra la FIFA a pocos días de iniciar el Mundial 2026

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¿Ventas engañosas? Por qué Texas abrió una investigación contra la FIFA a pocos días de iniciar el Mundial 2026

La Fiscalía de Texas inició una investigación contra la FIFA, a pocos días de iniciar el Mundial 2026, por la supuesta venta engañosa de entradas a los partidos.

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Copa Mundial de la FIFA 2026

Vista general del Estadio de Kansas City, en Kansas City, Missouri, EE. UU., 8 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

A pocos días de comenzar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Fiscalía estatal de Texas anunció que abrirá una investigación contra la FIFA por supuestos casos de estafa.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Texas detalló que la investigación contra la FIFA comenzó luego de que las autoridades recibieran denuncias de estafas en la venta de boletos para los partidos que se disputarán en Houston y Dallas.

La Fiscalía indicó que varias personas "fueron engañadas" con la venta de boletos, sobre todo en la ubicación de los asientos adquiridos.

Una de las denuncias detalla que una persona pagó entradas de categoría 1, la más alta y que incluye vistas panorámicas del campo. Sin embargo, la FIFA habría ajustado los mapas de los asientos y trasladado el asiento de esa persona a una categoría inferior.

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Las autoridades de Texas afirman que la mayoría de las denuncias son similares: personas que recibieron asientos de una categoría inferior a la que habían comprado inicialmente.

"Trabajaré para asegurarme de que la FIFA lleve a cabo prácticas comerciales éticas y honestas, de modo que los aficionados de Texas sean tratados con justicia", señaló el fiscal general.

"El deporte tiene un poder único para unir a las personas, y la FIFA debe entender que los texanos se toman muy en serio tanto la competición como sus derechos como consumidores", agregó.

No es la única investigación contra la FIFA, ya que en otros estados, como California y Nueva York, también se iniciaron pesquisas contra la entidad deportiva.

El proceso de la FIFA para fijar el precio de las entradas del Mundial, sumado al elevado costo de los partidos y a la falta de transparencia en las ventas, ha generado críticas de aficionados y fiscales estadounidenses.

Por ejemplo, las entradas para la final del Mundial, que se llevará a cabo en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, tienen un precio estimado de US$11 mil 790.

Lea también: ¿Habrá redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo el zar de la frontera de EE. UU.






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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