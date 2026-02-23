Verificamos por usted: ¿Qué videos en redes relacionados con “El Mencho” son falsos?

El pasado 22 de febrero causó asombro a nivel internacional la confirmación del fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabecilla del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras confirmarse la noticia, además del apoyo de EE. UU. para el operativo —el cual tuvo lugar en el municipio de Tapalpa—, han surgido numerosas fotografías y videos en los que se observa una presunta escalada de violencia en algunos estados de México, derivada de la muerte de “El Mencho”.

Las autoridades mexicanas informaron que, al menos en 16 de los 32 estados, se han registrado los denominados narcobloqueos, sobre todo en el sur de Jalisco.

Vehículos incendiados y carreteras bloqueadas son algunas de las imágenes más difundidas en redes sociales.

Sin embargo, medios internacionales ya han calificado como falsos varios contenidos audiovisuales que circulan en redes y que no están relacionados con los hechos ocurridos tras la muerte de “El Mencho”.

Por ejemplo, el medio Milenio afirmó que al menos cuatro imágenes y videos viralizados en redes son falsos. La primera muestra, presuntamente, a Puerto Vallarta con varios edificios en llamas.

Según Milenio, esa imagen fue creada mediante inteligencia artificial.

Otra imagen viralizada muestra un avión incendiado en el Aeropuerto de Guadalajara. De acuerdo con ese medio, la fotografía fue tomada hace varios meses, y el incendio ocurrió por accidente.

También se refirieron a un video en el que varias personas corren dentro del mismo aeropuerto. Milenio señaló que dicho material tampoco está vinculado con los recientes acontecimientos.

Finalmente, hay un video que muestra supuestamente la captura del cuñado de “El Mencho”. “Milenio ha podido confirmar que se trata de imágenes antiguas de otro operativo en Chiapas”, indicó el medio.

Además, la Embajada de México en Estados Unidos se ha encargado de desmentir numerosas imágenes, videos y noticias difundidas en redes.

On social media and across various news outlets, false reports circulated about the arrest of Rubén “N,” alias “El Mencho”:



❌ False that attacks against civilians took place at the Guadalajara Airport



❌ False that attacks were carried out against the general population in… https://t.co/6hs1AYQaAw — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 23, 2026

Por ejemplo, la embajada afirmó que el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, para capturar a “El Mencho” fue planeado y ejecutado por fuerzas especiales mexicanas, y que las autoridades estadounidenses colaboraron con la operación, pero no fueron las responsables.

Posteriormente, enlistaron varias noticias falsas difundidas en los últimos días:

This post is false.



The military operation in Tapalpa, Jalisco, aimed at capturing Rubén “N,” alias “Mencho,” was planned and executed by Mexican Special Forces.



The action was carried out within the framework of bilateral cooperation, with U.S. authorities providing… pic.twitter.com/4mLu0b0x7k — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 22, 2026

Es falso que se hayan perpetrado ataques contra la población general de Jalisco.

Es falso que miembros del crimen organizado mantuvieran como rehenes a turistas estadounidenses.

Es falso que hombres armados se hayan tomado las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara.

Es falso que personal militar estadounidense haya participado en la detención de Rubén “N” en México.

Lea también: Videos muestran caos tras muerte de “El Mencho” por bloqueos y vehículos incendiados en las carreteras