Vivian de la Torre y el exnovio de Valeria Márquez: Los sospechosos del crimen contra la tiktoker mexicana

Ha pasado una semana desde que la influencer mexicana de 23 años, Valeria Márquez, fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su cuenta de TikTok, donde tenía más de 560 mil seguidores. A pesar de que los últimos minutos de vida de la creadora de contenido quedaron grabados, el asesinato sigue siendo un misterio.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco considera que la tiktoker mexicana fue asesinada por un sicario que logró ingresar a su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la ciudad de Zapopan. Ya que, según las autoridades, el hombre se hizo pasar por un repartidor y preguntó a la joven si ella era Valeria Márquez.

Ante esta situación, se rumora que los investigadores del caso tienen actualmente a dos individuos como principales sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen en la estética de Valeria, debido a que, aunque estas personas no accionaron el arma que le quitó la vida a Márquez, posiblemente planearon el delito en su contra.

De acuerdo con algunos medios mexicanos, como el periódico Milenio, los posibles culpables podrían ser: la influencer mexicana Vivian de la Torre, una de las amigas más cercanas de Valeria, y la expareja de Márquez, cuya identidad aún es desconocida para el público, pero que fue denunciado por la víctima unas semanas antes de morir.

Exnovio de Valeria Márquez

Según el Departamento de Policía en Zapopan, Jalisco, el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de la influencer mexicana es su expareja, debido a que, semanas antes de ser atacada en su salón de belleza, Valeria Márquez lo había denunciado públicamente a través de redes sociales por “amenazas y agresiones físicas”.

Durante las primeras horas de la investigación, algunos medios de comunicación en México señalaron a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, como el supuesto exnovio de Valeria y el principal sospechoso del crimen, considerando que el hombre es identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lea más: El mensaje con el que la tiktoker Valeria Márquez acusó a su expareja antes de ser asesinada a balazos

No obstante, la Fiscalía del Estado de Jalisco posteriormente negó de forma oficial dichas acusaciones, al aclarar que el nombre de Ricardo Ruiz Velasco no aparecía en ninguno de los testimonios recabados hasta ese momento y, por tanto, no figuraba en la carpeta de investigación. Sin embargo, no se aclaró si llegó a ser pareja de Valeria.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, reconoció durante la tarde del martes 20 de mayo que el organismo aún no ha logrado identificar a la expareja a la que Valeria aludió en redes sociales, mientras que algunos medios, como el periódico El Universal, sostiene la teoría de que Velasco habría mantenido una relación sentimental con Márquez.

Vivian de la Torre

Asimismo, los seguidores de Valeria han señalado a una de sus amigas más cercanas, la influencer mexicana Vivian de la Torre, como la autora intelectual del crimen. Por ello, la creadora de contenido comenzó a recibir cientos de acusaciones en las plataformas digitales, donde muchas personas la acusan de haber contratado a un sicario.

Dadas las circunstancias, Vivian decidió pronunciarse al respecto y escribió un mensaje en su perfil de Instagram, en el que menciona lo siguiente: “Por el respeto a la memoria de mi Vale, les pido respeto al delicado tema. Jamás imaginé que le pasaría algo así. No solo me quitaron a mi amiga, sino a una hermana y mi apoyo más grande”.

La asesina de Valeria Marquez fue su amiga, Vivian de la Torre, quien le dijo que no se moviera y que esperara porque según le llevarían un regalo “costoso”.



No olvidemos su cara. pic.twitter.com/QthHetXGF9 — DxnixlRxbrxck (@DRxbrxck) May 14, 2025

Vivian ha sido señalada en redes sociales debido a que, durante la transmisión en la que asesinaron a Valeria, la víctima presuntamente leyó un mensaje de su amiga más cercana, en el que esta le pedía que permaneciera más tiempo en el interior de su estética, ya que le había enviado a un repartidor para entregarle un regalo muy costoso.

La acusada mencionó que siempre le enviaba detalles a Valeria cuando esta se encontraba en alguna transmisión en vivo desde TikTok, por lo que pidió a los seguidores de su amiga que dejaran de hablar con base en el morbo. “Me quedo con todo lo bonito y todos los detallitos que te di. Yo sé que te alegraban siempre los días”, agregó Vivian.