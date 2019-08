“Volver sería una sentencia de muerte”: refugiados iraquíes en EE. UU. batallan para evitar deportación

La Administración Trump incrementó sus acciones para deportar a ciudadanos iraquíes, quienes aseguran que se enfrentan a una posible persecución y muerte si regresan a su país.

Estos iraquíes son parte del caso judicial Hamama v. Adducci. Han desafiado sus deportaciones planificadas y mantienen una batalla legal contra el sistema migratorio estadounidense. También han salido a las calles a protestar contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Varios de ellos tienen antecedentes penales y órdenes de deportación permanentes, pero aseguran que Irak es demasiado peligroso para regresar.

Son al menos 20 ciudadanos iraquíes en la misma situación. Uno de ellos es Wisam Hamana, quien llegó a los Estados Unidos como refugiado a los tres años de edad y creció en Detroit. Fue arrestado por el ICE en Michigan junto con otros compatriotas suyo.

Hamana tiene antecedentes penales y una orden de deportación permanente, la cual intentó combatir, pero dice que un error de su abogado lo dejó al borde de la deportación.

Hamana teme que, como su primo en 2012, sea secuestrado y asesinado en Irak.

“Quién sabe lo que sucederá allí. Soy occidental, no soy de allí ”, dijo Hamana a Michigán Radio. “Pertenezco aquí, y haré lo que sea necesario para quedarme aquí”, expresó.

Hamana pasó 18 meses en un centro de detención de migrantes después de haber sido arrestado en redadas en Metro Detroit en junio de 2017. Fue puesto en libertad por orden de un juez, pero se enfrenta a una posible deportación.

“No puedo volver a Irak. Me niego, no volveré ”, afirmó Hamana.

A return to Iraq would be a death sentence.’ — This man has lived in the U.S since he was 3 years old, but the Trump admin could put his life at risk by deporting him to Iraq pic.twitter.com/YQiDbUkQ2h

— NowThis (@nowthisnews) August 16, 2019