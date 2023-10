Powerball: estos son los números ganadores del último sorteo (y a cuánto asciende el premio mayor de la lotería)

Los sorteos de la lotería Powerball generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Este miércoles 25 de octubre, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio acumulado que ofrece.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 25, 27, 41, 53 y 68.

Además, el Powerball Play fue: 2 con Power Play: 2X

Durante el sorteo de este miércoles 25 de octubre, el premio acumulado de la lotería Powerball ascendió a US$100 millones.

Sin embargo, la persona que obtenga esta ganancia puede optar por un premio en efectivo con un valor total de US$43.4 millones.

#Powerball results are in.

Here are the winning numbers for tonight,

Wednesday, Oct. 25

25-27-41-53-68 − 2 PB − 2x PP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/0X1MoR7AxB

— Lottify (@LottifyApp) October 26, 2023