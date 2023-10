¡Ya hay ganador! Histórico premio de US$1.765 millones de Powerball es obtenido en California

De acuerdo a las autoridades de la lotería, el ganador de este histórico premio podrá canjearlo con pagos anuales sobre su valor total o un pago único en efectivo que asciende a US$774 millones.

El billete ganador de Powerball se vendió en Midway Market & Liquor en Frazier Park, California, a unos 72 km al sur de Bakersfield, según la Lotería de California.

Por este motivo, el propietario del establecimiento en el que este histórico boleto fue vendido obtendrá un premio de US$1 millón.

La lotería Powerball no había tenido un ganador del premio mayor desde el pasado 19 de julio de 2023.

En este sorteo, el boleto ganador también se vendió en California y otorgó un premio de más de US$1.00 millones, el cual aún no ha sido reclamado.

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/ONymNKhcpn pic.twitter.com/i7QzmnJ8uf

— Powerball USA (@PowerballUSA) October 12, 2023