¡US$435 millones en juego! Cuáles son los números ganadores del último sorteo de la lotería Powerball

Si una persona posee el boleto ganador de este premio, tendrá la opción de elegir entre pagos anuales o un cheque estimado en US$204 millones antes de impuestos.

La última ocasión en la que alguien ganó el premio mayor de la lotería Powerball fue el pasado 11 de octubre, cuando una persona obtuvo US$1.765 millones al adivinar los números ganadores del segundo premio más alto de la historia.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 2, 12, 37, 56 y 65.

Además, el Powerball Play fue: 21 con Power Play: 3X.

