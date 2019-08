Andy Muschietti será el director de la película ‘The Flash’

Foto: Justice League

La película en solitario de ‘The Flash’ parece seguir en camino. Pese a que se creía que la compañía había estancado el proyecto, el director de ‘It’, Andy Muschietti, parece haber tomado las riendas de la película.

Lo anterior lo dio a conocer en medio de la intensa promoción del capítulo II de ‘It’ al medio Fandango. En la entrevista, el mismo director, aunque no dio muchos detalles, prometió una versión más humana del personaje que ha aparecido en varias cintas del Universo de DC.

Con la noticia se dan más esperanzas para que la compañía empiece a trabajar en estas películas en solitario. Algunas de ellas, muy esperadas, como es el caso de Barry Allen, mejor conocido como el ‘corredor escarlata’.

Muschietti es ahora uno de los directores que han cambiado su línea de trabajo para introducirse al mundo de superhéroes Este, un género cinematográfico que está dominando el mundo del cine en los últimos años.

Aunque se conocen pocos detalles, tal parece que Ezra Miller continúa en el proyecto, por lo que podríamos verlo en su primer protagónico en el mundo de superhéroes con un personaje que tiene la habilidad de la súper velocidad. Estos planes podrían materializarse después de terminar el rodaje de ‘Animales fantásticos 3’.

No hay nada escrito aún. Así que más detalles comenzarán a salir a la luz conforme avance el proyecto. Todo indica que la película del director de ‘It’ podría abordar el originen de un personaje del cual se desconoce mucho, no obstante haber formado parte de cintas como ‘Justice League’ , y contar con cameos en ‘Suicide Squad’ y ‘Batman vs Superman’.

*En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Ángel García.

