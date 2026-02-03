Anillo de fuego 2026: cuándo será y dónde verlo

El eclipse anular o parcial de sol ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de “anillo de fuego” naranja.

El eclipse solar anular tendrá lugar el martes 17 de febrero del 2026. Comenzará a las 4.56 horas (hora del Este de EE. UU.) y su punto máximo se alcanzará a las 7.12 horas, cuando el “anillo de fuego” sea más visible.

El eclipse solar anular del 17 de febrero del 2026 será visible principalmente desde la Antártida, partes del sur de África, mientras que el resto del mundo podrá seguirlo por internet.

Por lo regular, este tipo de eventos astronómicos para quienes lo puede observar en se recomienda usar filtros certificados, evitar métodos caseros como disquetes o agua, y no mirar directamente al Sol con instrumentos sin protección. El fenómeno no es peligroso si se toman precauciones adecuadas, según expertos guatemaltecos en astronomía.

En esta ocasión, pocos serán los privilegiados para observarlo. El 14 de octubre del 2023, Guatemala vivió un eclipse parcial de Sol que fue bien recibido por la población. Otros eclipses parciales ocurrirán el 26 de enero del 2028 y el 14 de enero del 2029.

Para su observación es importante tener ciertos cuidados. El uso de filtros en cámaras, telescopios y binoculares también es fundamental. La proyección de la luz solar a través de un agujero en un cartón es otra forma creativa y segura de observarlo.

Otro ejercicio interesante es buscar las sombras de los árboles para ver el eclipse. Las sombras creadas por las hojas pueden actuar como filtros naturales y proporcionar una forma segura de observar el eclipse solar parcial, agrega Edgar Castro, director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía.

La científica guatemalteca Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, explica que este evento no es caótico ni catastrófico, pero es importante observarlo con cuidado.