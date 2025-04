Asteroide 2024 YR4: Esto se sabe sobre su posible impacto con la Luna

Recientemente, la comunidad científica informó sobre la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impactara la Tierra. Sin embargo, se descartó que este objeto rocoso represente un riesgo para nuestro planeta, según información de la NASA.

Mediante observaciones infrarrojas del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, los científicos estiman que el 2024 YR4 mide entre 53 y 67 metros, un tamaño similar al de un edificio de 10 pisos.

“La estimación anterior, de entre 40 y 90 metros, se obtuvo a partir de mediciones de luz visible realizadas con telescopios terrestres”, indica la NASA.

No obstante, de acuerdo con actualizaciones del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, adscrito al Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), existe una probabilidad del 3.8 por ciento de que dicho asteroide impacte la Luna el 22 de diciembre de 2032, con base en datos del telescopio Webb y otras mediciones.

¿Cuáles serían los efectos del impacto del asteroide 2024 YR4 con la Luna?

Los científicos explican que existe una probabilidad del 96.2 por ciento de posibilidades de que el 2024 YR4 no impacte la Luna. No obstante, si llegara a ocurrir, esto no alteraría la órbita del satélite de la Tierra, afirma la NASA.

Además, recalcan que este asteroide estará demasiado lejos y será muy débil para ser observado a partir de mediados de abril. Sin embargo, el telescopio Webb lo visualizará de nuevo a finales de este mes o a principios de mayo.

Por otro lado, medios internacionales informaron que, si el 2024 YR4 impacta la Luna, esto representaría una oportunidad excepcional para la ciencia, ya que sería la primera ocasión en que podría observarse en tiempo real la formación de un cráter lunar mediante tecnología de punta.

A raíz de ello, algunos astrofísicos esperan con interés que, en caso de que ocurra el impacto lunar, se pueda estudiar la creación de un cráter con una “claridad sin precedentes”.