Cometas Swan y Lemmon: en qué día y horario podrían observarse desde Guatemala

Los cometas Lemmon y Swan podrían observarse en los próximos días sobre el cielo guatemalteco. Conozca más de estos fenómenos.

MOSCÚ, 23/09/2025.- Los científicos rusos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia anunciaron el próximo avistamiento del cometa C/2025 A6 (Lemmon), que dentro de poco más de una semana podrá ser observado con binoculares y en un mes, a simple vista. "El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto por primera vez el 3 de enero de 2025, incrementa su luminosidad por encima de los pronósticos y ya dentro de 10-14 días alcanzará la quinta magnitud estelar, a partir de la cual puede ser observado con un binocular en el cielo nocturno", informó el Laboratorio en su canal de Telegram. EFE/Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los científicos rusos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia anunciaron el próximo avistamiento del cometa C/2025 A6 (Lemmon). (Foto Prensa Libre: EFE)

Los cometas recién descubiertos, Swan y Lemmon, cruzarán el cielo durante los siguientes días de octubre. Están formados por hielo, gases congelados y roca. El calor del Sol hace que liberen gas y polvo, lo que genera sus características colas.

En el 2025, el conocido (C/2025 A6) Lemmon fue visto por primera vez el 3 de enero, mientras que( C/2025 R2) SWAN fue localizado el 10 de septiembre, según Qicheng Zhang, investigador posdoctoral que estudia astronomía de cuerpos pequeños en el Observatorio Lowell, en Flagstaff, Arizona, y de acuerdo con una referencia de CNN.

El guatemalteco Edgar Castro, miembro asociado de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés), explica que ambos cometas podrían observarse con binoculares, siempre que el cielo esté despejado.

El Lemmon se debe ver por la mañana, entre las 5 y 5.30 horas, antes del amanecer. El cometa Lemmon apareció en enero y, según medios especializados, es el candidato al mejor cometa del 2025 por el brillo que alcanzará.

Se considera que, desde la segunda quincena de octubre hasta noviembre, podrá ser visible. Su brillo máximo podría registrarse entre el sábado 18 de octubre y el miércoles 2 de noviembre.

El Swan, por su parte, será mejor observarlo entre las 19 y 21 horas, agrega Castro. Este hará su acercamiento más próximo el lunes 20 de octubre.

Conforme pasen los días, se observarán cada vez más tenues, añade Castro.

Castro y Eleonora Poitevin, ingeniera civil y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), coinciden en que es necesario destacar que los cielos nublados de la época podrían dificultar la observación de estos cometas.

Poitevin hace énfasis en que la observación es mejor lejos de la contaminación lumínica; por lo tanto, hay mejores posibilidades en lugares oscuros.

Software gratuitos como Stellarium o KStars muestran el punto de los planetas. Castro explica que por ejemplo, Lemmon está cerca de la Osa Mayor.

El comenta Lemmon está cerca de la Osa Mayor. Softwares especializados enseñan cómo ubicar las estrellas. (Foto Prensa Libre: cortesía Edgar Castro)

El experto Castro también comparte la imagen para ubicar el lugar aproximado del cometa Swan. Cerca de Sagitario.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

