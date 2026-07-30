Luna llena de agosto del 2026: fecha, fases, eclipse lunar parcial y recomendaciones para observar el fenómeno en Guatemala

La llamada Luna de Esturión de agosto ofrecerá un espectáculo en el cielo y será una de las lunas llenas más esperadas del año, ya que coincidirá con otro destacado fenómeno astronómico.

Como cada mes, la Luna ofrecerá al mundo la oportunidad de observar sus distintas fases, en un ciclo que se repite cada 29.5 días. El mes comenzará con la Luna en dirección al cuarto menguante y concluirá con la fase de luna llena.

La conocida Luna de Esturión recibe ese nombre por la tradición de los pueblos nativos americanos, que la denominaron así en honor a una especie de pez que, según National Geographic, proviene de la era de los dinosaurios y ha sobrevivido a diversos fenómenos naturales.

Según destaca ese medio, la presencia de estos peces era abundante en los lagos de Norteamérica. Incluso se afirmaba que, en esta época del año, era posible cruzar los ríos donde habitaban caminando sobre ellos, lo que facilitaba su captura.

Según el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, la Luna de Esturión llegará entre la noche del próximo 27 y la madrugada del 28 de agosto y coincidirá con otro de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse lunar parcial.

Este fenómeno ocurrirá la noche del 27 de agosto en regiones como Centroamérica, mientras que en otras partes del mundo podrá observarse entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, cuando una parte de la Luna adquiera un tono anaranjado y el resto conserve su color habitual.

Castro destacó que la magnitud umbral del eclipse será del 93%, por lo que rozará la totalidad. Asimismo, una vez concluido el eclipse, el público podrá disfrutar de la luna llena de agosto, cuya visibilidad dependerá del nivel de nubosidad de cada región.

Además, durante el mes podrá observarse el ciclo lunar de 29.5 días, distribuido en las siguientes fases:

Cuarto menguante: 5 de agosto

Luna nueva: 12 de agosto

Cuarto creciente: 19 de agosto

Luna llena: 27 de agosto

Edgar Castro explicó que el perigeo, o punto más cercano de la Luna a la Tierra, ocurrirá el 10 de agosto del 2026, a unos 363,265 kilómetros de distancia, coincidiendo casi con la Luna nueva. El apogeo, o punto más distante de la Luna respecto de la Tierra, ocurrirá el 22 de agosto del 2026, a unos 404,678 kilómetros.

Apreciación del eclipse lunar parcial

Para quienes deseen observar el eclipse, Castro compartió el horario aproximado del eclipse lunar parcial, que coincidirá con la luna llena de agosto:

Inicio de la fase umbral: 20.33 horas (Guatemala)

(Guatemala) La umbra cubrirá el 50% del disco lunar: 21.20 horas

Punto máximo del eclipse lunar parcial: 22.12 horas

La Luna comenzará a salir de la sombra terrestre: 23.08 horas

Fin del eclipse parcial (Luna descubierta): 23.52 horas

Fechas de las próximas lunas llenas del 2026

La Luna continuará ofreciendo espectáculos durante el resto del 2026. Estas son las fechas y los nombres con los que se conocen las próximas lunas llenas:

Luna del Maíz: 26 de septiembre

Luna del Cazador: 26 de octubre

Luna del Castor: 24 de noviembre

Luna Fría: 24 de diciembre

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