NASA prepara misión Artemis II: cuatro astronautas despegarán hacia la órbita de la Luna

Cuatro astronautas despegarán el 1 de abril del 2026 hacia la órbita lunar a bordo de la misión Artemis II, que se planeaba lanzar en febrero, pero tuvo que aplazarse.

"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El anuncio se hizo el jueves 12 de marzo durante una rueda de prensa de la National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), NASA, que aseguró que este será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

El miércoles 18 de marzo, los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— deberán comenzar la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston, Texas, y el 27 de marzo viajarán al Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento.

El 19 de marzo está programado el traslado del cohete a la plataforma de lanzamiento. La NASA también indicó que no realizará el ensayo general de combustible, habitual antes de cada lanzamiento, puesto que ya lo efectuaron dos veces en febrero y cada intento "resta un poco de vida" a los tanques.

El despegue de la misión estaba inicialmente programado para febrero, pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

"Uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueaba el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno", explicó el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.

Los expertos advirtieron que la misión no está exenta de riesgos y que es posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque aseguraron que han hecho "todo lo posible para reducir" esa probabilidad.

El programa Artemis tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, un viaje que ahora está programado no antes del 2028, durante Artemis IV, tras los últimos cambios en el cronograma realizados por la NASA.

Con información de EFE