Agenda de Filgua 2026: actividades, presentaciones de libros, foros y la Fiesta del Futbol para la inauguración de este 7 de julio

Con una agenda llena de actividades literarias, presentaciones de libros, foros, actividades temáticas y eventos dedicados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) comenzará este 7 de julio con más de 650 actividades.

Este evento, que reúne a los amantes de la lectura, autores nacionales e internacionales y casas editoriales, celebra la literatura al convertirse en un espacio de convivencia y aprendizaje. Durante 13 días habrá más de 30 expositores, así como autores del país invitado, Alemania.

Este 7 de julio marcará el inicio de esta edición, en la que los guatemaltecos podrán comprar sus libros favoritos, conocer autores y descubrir nuevas propuestas literarias. La edición también contará con una agenda especial para conmemorar los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.

El recinto que recibirá al público tendrá más de 150 estands. Uno de los principales será el pabellón de Alemania, que contará con músicos, escritores, ilustradores, proyección de partidos y el peluquero lector, propuestas que darán un sello diferente a esta edición.

La XXIII edición está dedicada a la premio nobel de la paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Música, libros y encuentros llenarán la Feria Internacional del Libro de Guatemala.

Entre las actividades de este martes figuran las primeras presentaciones de libros, la Fiesta del Futbol y otras actividades.

Fecha

Martes 7 de julio del 2026

Hora

Inauguración: 10 horas

Horario de la feria: 10 a 21 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Ingreso: Q5 por persona

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en: https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691

Agenda general

Inauguración de Filgua

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Participantes: Autoridades, miembros de la Junta Directiva y público en general

Conferencia Internacional de Bibliotecas

Hora: 13 a 18 horas

13 a 18 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Inauguración del estand de Alemania

Hora: 13 horas

13 horas Lugar: Estand de Alemania, Fórum Majadas

Estand de Alemania, Fórum Majadas Participantes: Embajada de Alemania, autoridades de la AGEG y público en general.

Los saltadores de abismos (presentación de libro)

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Participantes: Roxana Méndez (autora), Valeria Cáceres (ilustradora) y Diana López (editora)

La Fiesta del Futbol

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Estand de Alemania

Algo crece

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participantes: Julio Serrano Echeverría y 123 Andrés.

Charla: Imágenes para soñar

Una exploración sobre cómo ilustrar canciones y ritmos populares.

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Participante: Marianna Ruiz Johnson.

Respuestas al desafío de modelar liderazgo, gobernanza y reputación

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Participante: Ítalo Pizzolante.

La conciencia sana

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participante: Karla Barrera Rodas

Cómo hacer negocios millonarios sin tener los millones

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Participantes: Pedro España y Daniel España.

Las catacumbas

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participante: Méndez Vides (Premio Nacional de Literatura del 2025)

Inesperado

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participantes: José Ángel Álvarez Gómez y Leonel Morales Linares

Homenaje a Luis Aceituno

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Marilena López

Marilena López Participantes: Ana Carolina Alpírez, Claudia Méndez Arriaza y Jaime Moreno

Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar: Lo sublime fuera de lugar

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Participantes: Ricardo Roque Baldovinos, Lucrecia Méndez de Penedo y Marlon Urízar Natareno

Conferencia inaugural

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Participante: Méndez Vides.

Evento 1986.0

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Ponente: Jonathan Menkos.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí