Escenario
Agenda de Filgua 2026: actividades, presentaciones de libros, foros y la Fiesta del Futbol para la inauguración de este 7 de julio
La Feria Internacional del Libro de Guatemala llegará para reunir a lectores, autores y casas editoriales con el fin de celebrar la literatura en su XXIII edición. Esta es la agenda del primer día.
La diversidad de autores, titulos y stand dentro de la Feria Internacional del Libro de Guatemala son parte del mayor atractivo del evento. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Con una agenda llena de actividades literarias, presentaciones de libros, foros, actividades temáticas y eventos dedicados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) comenzará este 7 de julio con más de 650 actividades.
Este evento, que reúne a los amantes de la lectura, autores nacionales e internacionales y casas editoriales, celebra la literatura al convertirse en un espacio de convivencia y aprendizaje. Durante 13 días habrá más de 30 expositores, así como autores del país invitado, Alemania.
Este 7 de julio marcará el inicio de esta edición, en la que los guatemaltecos podrán comprar sus libros favoritos, conocer autores y descubrir nuevas propuestas literarias. La edición también contará con una agenda especial para conmemorar los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.
El recinto que recibirá al público tendrá más de 150 estands. Uno de los principales será el pabellón de Alemania, que contará con músicos, escritores, ilustradores, proyección de partidos y el peluquero lector, propuestas que darán un sello diferente a esta edición.
La XXIII edición está dedicada a la premio nobel de la paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Música, libros y encuentros llenarán la Feria Internacional del Libro de Guatemala.
Entre las actividades de este martes figuran las primeras presentaciones de libros, la Fiesta del Futbol y otras actividades.
Fecha
Martes 7 de julio del 2026
Hora
- Inauguración: 10 horas
- Horario de la feria: 10 a 21 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala
Precio
- Ingreso: Q5 por persona
- Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
Las entradas pueden adquirirse en: https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691
Agenda general
Inauguración de Filgua
- Hora: 10 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Participantes: Autoridades, miembros de la Junta Directiva y público en general
Conferencia Internacional de Bibliotecas
- Hora: 13 a 18 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
Inauguración del estand de Alemania
- Hora: 13 horas
- Lugar: Estand de Alemania, Fórum Majadas
- Participantes: Embajada de Alemania, autoridades de la AGEG y público en general.
Los saltadores de abismos (presentación de libro)
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Participantes: Roxana Méndez (autora), Valeria Cáceres (ilustradora) y Diana López (editora)
La Fiesta del Futbol
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Estand de Alemania
Algo crece
- Hora: 15 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Participantes: Julio Serrano Echeverría y 123 Andrés.
Charla: Imágenes para soñar
- Una exploración sobre cómo ilustrar canciones y ritmos populares.
- Hora: 15 horas
- Lugar: Marilena López
- Participante: Marianna Ruiz Johnson.
Respuestas al desafío de modelar liderazgo, gobernanza y reputación
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Participante: Ítalo Pizzolante.
La conciencia sana
- Hora: 17 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Participante: Karla Barrera Rodas
Cómo hacer negocios millonarios sin tener los millones
- Hora: 17 horas
- Lugar: Marilena López
- Participantes: Pedro España y Daniel España.
Las catacumbas
- Hora: 18 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Participante: Méndez Vides (Premio Nacional de Literatura del 2025)
Inesperado
- Hora: 18 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Participantes: José Ángel Álvarez Gómez y Leonel Morales Linares
Homenaje a Luis Aceituno
- Hora: 18 horas
- Lugar: Marilena López
- Participantes: Ana Carolina Alpírez, Claudia Méndez Arriaza y Jaime Moreno
Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar: Lo sublime fuera de lugar
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Participantes: Ricardo Roque Baldovinos, Lucrecia Méndez de Penedo y Marlon Urízar Natareno
Conferencia inaugural
- Hora: 19 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Participante: Méndez Vides.
Evento 1986.0
- Hora: 19 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Ponente: Jonathan Menkos.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí