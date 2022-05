Amber Heard: qué pasó con las donaciones benéficas que prometió hacer con los US$7 millones que obtuvo de Johnny Depp tras su divorcio

Luego de las palabras de Heard, la abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, dio inicio al contrainterrogatorio y cuestionó a la actriz sobre sus acusaciones de abuso, ya que en varias fotografías analizadas no se le ve con lesiones visibles como ella había declarado.

Asimismo, continuó interrogándola sobre las supuestas donaciones benéficas que se comprometió a realizar con el dinero obtenido de su divorcio con Johnny Depp, cantidad que ascendió a US$7 millones y ya fue pagado en su totalidad.

La actriz, luego de divorciarse de Johnny Depp, prometió donar US$3.5 millones a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la misma cantidad al Hospital Infantil de Los Ángeles, afirmando que no quería nada del actor.

Sin embargo, hasta el momento Amber Heard no ha entregado estas cantidades a ninguno de las instituciones a las que prometió donar el dinero recibido de su exesposo.

“Sentada aquí hoy, señora Heard, usted todavía no ha donado el acuerdo de divorcio de US$7 millones a la caridad, ¿cierto?”, preguntó Camille Vásquez.

Ante este cuestionamiento, Amber Heard dio una respuesta que dio inicio a la polémica, ya que recalcó que estas donaciones todavía no se han hecho.

“Incorrecto. He prometido la totalidad, US$7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir”, dijo la actriz.

La abogada de Johnny Depp interrumpió rápidamente a la exesposa del actor y le repitió la pregunta original.

“Sra. Heard, esa no era mi pregunta. Por favor, intente responder a mi pregunta. A día de hoy, ¿no ha pagado US$3.5 millones de su propio dinero a la ACLU?”, reiteró Vásquez.

“No lo he hecho”, reveló Heard.

Luego de esta respuesta, Camille Vásquez continuó: “¿Y a día de hoy no ha pagado US$3.5 millones de su propio dinero al Hospital Infantil de Los Ángeles?”.

“Todavía no lo he hecho; Johnny me demandó”, respondió Amber Heard justificándose en la demanda interpuesta por su expareja.