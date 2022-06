Belinda: cuáles fueron las razones por las que la artista estuvo a punto de desmayarse en su reciente concierto en México

Horas después de este incidente, Belinda, durante una breve entrevista para el programa Hoy, dio a conocer su actual estado de salud y reveló las razones por las que estuvo a punto de desmayarse en pleno escenario.

De acuerdo con la intérprete de Bella Traición, su repentino mareo se dio a causa del cambio de temperatura que sufrió, ya que en España, país donde actualmente reside, los niveles son inferiores a los que presenta Monterrey.

“Sí, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor… vienes de un clima distinto, más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan”, indicó la cantante.

De igual forma, Belinda explicó que su malestar también se pudo dar debido al cúmulo de emociones que vivió antes de presentarse en este reconocido festival, ya que sintió muchos nervios por presentarse nuevamente en un escenario tras retomar su etapa como actriz en la serie Bienvenidos a Edén.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia de ‘quiero que todo salga bien’”, añadió.

Para finalizar, la artista de 32 años aseguró que, tras tomarse un breve descanso y sentarse en una de las bocinas del escenario, sus malestares terminaron y su estado de salud es óptimo.

Luego de presentarse en el Machaca Fest 2022 en Monterrey, Belinda regresó a España para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, serie que marcó su regreso a la actuación luego de casi 10 años de ausencia.